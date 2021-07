Esposa de Thammy, Andressa Ferreira testa positivo para covid-19: "Vou descansar"

VO Victória Olímpio

Andressa Ferreira anunciou, nos stories do Instagram, na manhã desta sexta-feira (9/7), que testou positivo para covid-19. A esposa de Thammy Miranda contou que estava com alguns sintomas e decidiu fazer o exame, que constatou positivo para o vírus.

“Lembra que ontem falei para vocês que não estava me sentindo bem? Fiz o teste e estou com covid. Esses próximos dias vou descansar, respeitar meu corpo, respeitar os sintomas. E, claro, combater”, iniciou Andressa.

“Sinto muita dor no corpo, muito cansaço. Só de subir a escada já me sinto cansada, uma leve dor de cabeça. É uma doença muito psicológica. Saí da farmácia depois de fazer o teste e me deu palpitação no coração. Ah, e perdi o paladar também”, relatou.

Ela afirmou ainda que está isolada em casa para evitar o contágio para Thammy e o filho Bento, que não contraíram o vírus.