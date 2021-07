I » Irlam Rocha Lima



O fim de semana na capital federal conta com programações diversificadas em diferentes palcos e locais da cidade. As opções do sábado começam cedo. A partir das 12h, Dudu 7 Cordas, Valerinho Xavier (cavaquinho), Guto Martins (percussão) e Breno Alves (voz e pandeiro) agitam a já tradicional roda de samba, regada de feijoada, no Café Musical do Espaço Cultural do Choro (Eixo Monumental). O grupo revisita clássicos do legado de Cartola, Nelson Cavaquinho e João Nogueira, além dos sambas e composições consagradas dos mestres Paulinho da Viola, Martinho da Vila e Zeca Pagodinho.

Para quem prefere o bom pop rock, a banda Rock Beats, formada por por Daniela Firme (vocal), Bruno Albuquerque (guitarra), Alexandre Macarra (baixo) e Kaká Barros (bateria), passeia pela obra da Legião Urbana, Capital Inicial, Paralamas do Sucesso, Raimundos, Guns N’ Roses e Queen em concerto virtual para celebrar o Dia Internacional do Rock. A transmissão é hoje, às 14h10, será feita pela TV Globo.

Outra opção de entretenimento é o Santé Lago, restaurante localizado na orla do Lago Paranoá — próximo à Ponte JK — que tem trazido estilos musicais variados, ao abrir espaço para artistas da capital. Hoje, às 19h, acontece o show de O Bando, que tem em sua formação Diogo Villar (voz e violão), Dido Mariano (baixo) e Jotta Magalhães (bateria) fazendo releitura de hits de Cássia Eller, Lulu Santos, Coldplay e Pearl Jam, entre outros nomes.

Um pouco mais tarde, às 20h, Rosana Brawn, cantora que participou do The Voice Brasil de 2019, se apresenta na pizzaria Dolce Far Niente, localizada na Avenida Castanheira, em Águas Claras. Para interpretar standards do jazz e clássicos do pop das décadas de 1970, 1989 e 1990. Ela tem a companhia do tecladista André Capochim e do baterista Márcio Jota.



Ópera

Para fugir das opções do gênero clássico de Brasília, o pop rock, a alternativa fica por conta do projeto Ópera Brasilis, que traz a soprano brasiliense Manuela Korossy (foto), selecionada para a Juilliard School (Nova York). A jovem se apresenta com o Quinteto de músicos da Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Cláudio Santoro. A estética da música europeia do século 19 e as canções de grandes compositores brasileiros como Carlos Gomes, Heitor Villa-Lobos estão no repertório, que tem por objetivo difundir a música lírica. A apresentação acontece amanhã, no Teatro do CCBB Brasília, a partir das 19 horas, com ingressos entre R$ 30 e R$ 15, além de apresentação pelo canal do YouTube do Banco do Brasil (youtube.com/bancodobrasil).