Joias de Jodie Turner-Smith são furtadas em hotel durante Festival de Cannes

A atriz Jodie Turner-Smith teve várias joias roubadas de quarto de hotel em Cannes, onde acompanha um dos festivais de cinema mais prestigiados do mundo. As informações são da polícia local nesta segunda-feira (12/7). De acordo com a agência de notícias France Presse, uma fonte policial afirmou que a investigação já está sendo realizada.

Não foi esclarecido ainda se as joias eram da atriz ou se haviam sido emprestadas para ela, prática comum durante Festival de Cannes.

No Twitter, a artista lamentou o tempo gasto na delegacia: "Não pensei que passaria 2,5 horas na delegacia de polícia no meu último dia em Cannes, mas aqui estamos...", lamentou.

didn’t think i would be spending 2.5 hours in the police station on my final day in cannes, but here we are… ????