Zoe McLellan, atriz de 'NCIS', é acusada de sequestrar próprio filho

VO Victória Olímpio

(crédito: VALERY HACHE/AFP)

Zoe McLellan, atriz conhecida por participar da série NCIS: New Orleans, está sendo acusada pelo ex-marido, J.P. Gillian, por suposto sequestro do filho Sebastian, que está atualmente com 8 anos. De acordo com o site TMZ, a Justiça norte-americana emitiu um mandado de busca por sequestro.

Casado com a atriz entre 2012 e 2016, Gillian afirma que não tem notícias dos dois desde 2019. Dois anos antes, Zoe havia sido acusada também de "roubar" Sebastian para gravação de Designated Survivor, em Toronto, no Canadá.

O acordo de divisão de guarda do filho prevê que Zoe deveria informar ao ex-marido todas as vezes que viajasse com Sebastian para outro país. Gillian revelou ainda que ela não seguia a determinação. No ano passado, ele chegou a ser preso após alegações de estupro contra o próprio filho, que teriam ocorrido entre 2014 e 2016.