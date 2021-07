Projeto Dona Imperatriz lança álbum com vozes femininas do DF

CB Correio Braziliense

(crédito: Caroline Dantas )

O projeto Dona Imperatriz acaba de lançar um álbum que reúne vozes femininas do DF. Com produção fonográfica de Thabata Lorena e produção musical de Afroragga e B. M. Ally, o disco percorre do funk ao trap, hip hop e pagode baiano fortalecendo a identidade plural da música independente. Entre as cantoras selecionadas para os feats com Thabata estão Gabi Kashuu, Lis Martins, MC Debrete, Prethaís, Medro, Odara e VZ. O álbum está disponível no canal do projeto no Youtube.

A obra é resultado do projeto Dona Imperatriz, cujo objetivo é acelerar carreiras de artistas femininas, dando prioridade a vozes lésbicas, bissexuais, trans e periféricas, capacitando-as para serem gestoras das próprias carreiras.

O percurso formativo gratuito de mais de 50h/aula abordou temas como assessoria de comunicação, elaboração de projetos, articulação em rede, gestão de mídias sociais e economia criativa. Além do álbum, o projeto também produziu portfólios e ensaios fotográficos.



“O projeto confirmou, pra mim, a potência de ver mulheres juntas e a proporção do que podemos alcançar”, afirma Thabata Lorena, em nota. O Dona Imperatriz investiu em novos talentos da cidade para mudar a realidade exposta no relatório O que o Brasil ouve, do Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (ECAD), que aponta que dentre uma amostra de 300 mil músicas mais tocadas nos últimos anos, apenas 14% têm mulheres na autoria.

Mais de 80 mulheres de todo Brasil passaram pelas oficinas e palestras abertas do Dona Imperatriz, projeto que contou com financiamento do Fundo de Apoio à Cultura do DF.