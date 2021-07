Sean MCInerney, ator de 'Jackass', é mordido por tubarão durante gravações

VO Victória Olímpio

(crédito: Sean McInerney/Instagram/Reprodução)

Sean MCInerney, ator que participa de Jackass, foi mordido por um tubarão enquanto estava praticando wakeboard. Também conhecido como Poopies, o artista filmava para o programa Semana do tubarão, do Discovery Channel. Segundo o NME, ele e a equipe estavam em uma área com grande presença de tubarões.

Ao tentar pular sobre os animais, Sean fez uma manobra errada e acabou caindo, sendo mordido na mão pelo tubarão. O artista foi retirado imediatamente da água. Nas redes sociais, Poopies compartilhou foto da mão machucada e posteriormente se manifestou afirmando que não culpa o animal pela mordida.

"Eu sabia que havia chance de ser mordido por um tubarão, mas não pensei que fosse acontecer. Eu não culpo os tubarões de forma alguma. Eu estava na sala de estar deles bem na hora do jantar", desabafou. Outro artista da franquia de filmes, Chris Pontius, também falou sobre a gravidade da situação.

“É um lembrete de que sim, estamos pressionando bastante. E isso pode acontecer, é claro. E espero que esteja sempre tudo bem, mas desta vez não está tudo bem", revelou. De acordo com o site TMZ, as cenas do acidente sofrido por Sean McInerney podem fazer parte de Jackass 4.