No Dia Mundial do Rock, confira filmes no streaming para celebrar

O Dia Mundial do Rock é comemorado nesta terça-feira (13/7) e homenageia o estilo musical do Rock n’Roll, que ajudou a revolucionar não só a música, com também o comportamento social da juventude na segunda metade do século 20. Atualmente, o gênero traz grandes influências, mas com o mesmo objetivo: a liberdade de expressão.

A celebração da data está relacionada à exibição do festival Live Aid em 1985. O evento reuniu grandes nomes do rock com o objetivo de arrecadar fundos para ajudar no combate à fome na Etiópia. Mas engana-se quem pensa que o rock se resume apenas a música. O estilo conta ainda com filmes e documentários e abrangem produções de diversos gêneros.

Pensando nisso, o Correio separou uma lista com filmes para acompanhar nas plataformas de streaming e celebrar a data. Confira abaixo:

Rolling Thunder Revue: A Bob Dylan Story by Martin Scorsese (2019) - Netflix

Bob Dylan embarcou em uma turnê nos Estados Unidos em 1975 com diversos artistas, se divertindo e adotando novas técnicas e uma teatralidade raramente vista durante a carreira. O documentário mostra imagens de entrevistas com Dylan, capturando a experiência do momento histórico para a música.

Sepultura Endurance (2017) - Netflix

A história da banda com imagens de arquivo inéditas, acompanha a rotina dos integrantes do Sepultura em turnê, mostrando os conflitos entre eles, o processo de criação das músicas e gravação dos álbuns, além de cenas de shows e de bastidores. O documentário conta com a presença de nomes como Lars Ulrich, do Metallica, David Ellefson, do Megadeth, Phil Campbell, do Motorhead, Scott Ian, do Anthrax, Corey Taylor, do Slipknot, Phil Anselmo, do Pantera/Down.



Escola de Rock (2003) - Netflix

Um dos tão conhecidos filmes conta a história de Dewey Finn (Jack Black), um músico que acaba de ser demitido de sua banda. Cheio de dívidas para pagar e sem o que fazer, ele aceita dar aulas como professor substituto em uma escola particular de disciplina rígida. Logo Dewey se torna exemplo para os alunos, sendo que alguns deles se juntam ao professor para montar uma banda local, sem o conhecimento de seus pais.

Bohemian Rhapsody (2018) - Prime Video

Freddie Mercury (Rami Malek) e os companheiros Brian May (Gwilyn Lee), Roger Taylor (Ben Hardy) e John Deacon (Joseph Mazzello) mudam o mundo da música ao formar a banda Queen, durante a década de 1970. No entanto, quando o estilo de vida extravagante de Mercury começa a sair de controle, a banda tem que enfrentar o desafio de conciliar a fama e o sucesso com as vidas pessoais cada vez mais complicadas.

The Dirt: Confissões do Mötley Crüe (2019) - Netflix

Sendo considerada uma das mais importantes bandas da história do Glam Metal, Mötley Crüe foi responsável por dar rosto a uma vertente do rock que não era muito bem vista pelo público. A banda teve o ápice nas décadas de 1980 e 1990, até nos momentos mais improváveis, que contemplam até um inusitado encontro com o príncipe das trevas, Ozzy Osbourne.