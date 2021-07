Emmy revela lista de indicados para 2021 e confirma retorno presencial

PI Pedro Ibarra* IB Isabela Berrogain*

The Mandalorian e The crown são as duas séries mais indicadas, com 24 cada - (crédito: Disney +/Divulgação e Netflix/Divulgação)

Principal premiação da televisão norte-americana, os Emmys tiveram os indicados anunciados nesta terça (13/7). Esta é a 73ª edição do prêmio, que será realizada em 19 de setembro, em Los Angeles. A lista está recheada de produções populares. É o caso de Bridgerton, The Mandalorian, O gambito da rainha e Cobra-Kai.

Como de costume, Netflix e HBO dominaram as indicações, ainda mais com ajuda dos originais da plataforma HBO Max para o lado da rede de canais. No entanto, algumas plataformas menos tradicionais pedem passagem. Apple TV+ e Disney+, por exemplo, tiveram indicações em categorias importantes, como Melhor série de comédia, para a Apple com Ted Lasso, Melhor série de drama e Melhor Minissérie, para Disney, com The Mandalorian e WandaVision, respectivamente.

Em números, a Netflix dominou, com 129 indicações; a HBO teve 94, porém, somadas as 36 da HBO Max, fica com uma indicação a mais que a concorrente, totalizando 130 nomeações. As séries que se destacaram foram The Mandalorian e The Crown, ambas as mais indicadas com 24. Em comédia, Ted Lasso dominou, com 20 nomeações. Em minisséries, WandaVision se sobressaiu, com 23 indicações.

Em atuação, alguns dos favoritos do público foram contemplados. É o caso de Regé Jean-Page, como o duque de Hastings de Bridgerton; Billy Porter, Pray Tell de Pose; Emma Corrin, como a Lady Di em The Crown; Jason Sudeikis, como Ted Lasso; além de Paul Bettany e Elizabeth Olsen, os protagonistas de WandaVision.

Os indicados foram a atração da manhã. Contudo outro grande anúncio foi feito no evento: o Emmy retoma a ser realizado de forma presencial. Após ter a edição de 2020 no formato on-line, de maneira forçada por conta da pandemia de covid-19, o presidente e CEO da Academia de Televisão, Frank Scherma, afirma que estão todos ansiosos para voltar a uma premiação in loco. “Estamos prontos para celebrar a televisão cara a cara”, disse o líder no evento.

O Emmy será apresentado pelo ator de The Neighbourhood Cedric the Entertainer, e no Brasil será transmitido pela TNT.

73º Emmy Awards: Indicados destaque da premiação

Melhor série de comédia

Black-ish - ABC

Cobra Kai - Netflix

Emily em Paris - Netflix

A comissária de bordo - HBO Max

Hacks - HBO Max

O método Kominsky - Netflix

Pen15 - Hulu

Ted Lasso - Apple TV+

Melhor série de drama

The boys - Prime Video

Bridgerton - Netflix

The crown - Netflix

The handmaid's tale - Hulu

Lovecraft Country - HBO

The Mandalorian - Disney+

Pose - FX Networks

This is us - NBC

Melhor série limitada ou série de antologia

I May Destroy You - HBO

Mare of Easttown - HBO

O gambito da rainha - Netflix

The Underground Railroad - Prime Video

WandaVision - Disney+

Melhor ator em série de comédia

Anthony Anderson - Black-ish

Kenan Thompson - Kenan

Michael Douglas - O método Kominsky

William H. Macy - Shameless

Jason Sudeikis - Ted Lasso

Melhor ator em série de drama

Regé-Jean Page - Bridgerton

Josh O'Connor - The crown

Jonathan Majors - Lovecraft country

Matthew Rhys - Perry Mason

Billy Porter - Pose

Sterling K. Brown - This is us

Melhor ator em série limitada ou de antologia ou filme para TV

Ewan McGregor - Halston

Lin-Manuel Miranda - Hamilton

Leslie Odom Jr. - Hamilton

Hugh Grant - The undoing

Paul Bettany - WandaVision

Melhor atriz em série de comédia

Tracee Ellis Ross - Black-ish

Kaley Cuoco - A comissária de bordo

Jean Smart - Hacks

Allison Janney - Mom

Aidy Bryant - Shrill

Melhor atriz em série de drama

Olivia Colman - The crown

Emma Corrin - The crown

Elisabeth Moss - The handmaid's tale

Uzo Aduba - In treatment

Jurnee Smollett - Lovecraft country

Mj Rodriguez - Pose

Melhor atriz em série limitada, de antologia ou filme para TV

Cynthia Erivo - Genius: Aretha

Michaela Coel - The undoing

Kate Winslet - Mare of Easttown

Anya Taylor-Joy - O gambito da rainha

Elizabeth Olsen - WandaVision

Melhor ator coadjuvante de comédia

Carl Clemons-Hopkins - Hacks

Paul Reiser - O método Kominsky

Kenan Thompson - Saturday night live

Bowen Yang - Saturday night live

Brett Goldstein - Ted Lasso

Brendan Hunt - Ted Lasso

Nick Mohammed - Ted Lasso

Jeremy Swift - Ted Lasso

Melhor ator coadjuvante em drama

Tobias Menzies - The crown

O-T Fagbenle - The handmaid's tale

Max Minghella - The handmaid's tale

Bradley Whitford - The handmaid's tale

Michael K. Williams - Lovecraft Country

Giancarlo Esposito - The Mandalorian

John Lithgow - Perry Mason

Chris Sullivan - This is us



Melhor ator coadjuvante em série limitada, de antologia ou filme para TV

Daveed Diggs - Hamilton

Jonathan Groff - Hamilton

Anthony Ramos - Hamilton

Paapa Essiedu - I May Destroy You

Evan Peters -Mare of Easttown

Thomas Brodie-Sangster -O gambito da rainha

Melhor atriz coadjuvante de comédia

Rosie Perez - A comissária de bordo

Hannah Einbinder - Hacks

Aidy Bryant - Saturday night live

Kate McKinnon - Saturday night live

Cecily Strong - Saturday night live

Juno Temple - Ted Lasso

Hannah Waddingham -Ted Lasso

Melhor atriz coadjuvante em drama

Gillian Anderson - The crown

Helena Bonham Carter - The crown

Emerald Fennell - The crown

Madeline Brewer - The handmaid's tale

Ann Dowd - The handmaid's tale

Yvonne Strahovski - The handmaid's tale

Samira Wiley - The handmaid's tale

Aunjanue Ellis - Lovecraft Country

Melhor atriz coadjuvante em série limitada, de antologia ou filme para TV

Renée Elise Goldsberry- Hamilton

Phillipa Soo - Hamilton

Julianne Nicholson - Mare of Easttown

Jean Smart - Mare of Easttown

Moses Ingram -O gambito da rainha

Kathryn Hahn - WandaVision



* Estagiários sob supervisão de Mariana Niederauer