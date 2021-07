CB Correio Braziliense

(crédito: Carlos Moura/CB/D.A Press - 27/9/03)

Nesta terça-feira (13/7), Dia Mundial do Rock, o público amante do gênero recebe como presente, o lançamento de show inédito de um dos ícones do rock nacional: o Charlie Brown Jr. Se trata de Chegou quem faltava, performance gravada no antigo Citibank Hall, em São Paulo, no dia 19 de março de 2011. Com a formação vencedora do Grammy Latino de melhor disco de rock brasileiro, com Chorão, Thiago Castanho (guitarra), Heitor Gomes (baixo) e Bruno Graveto (bateria), o lançamento tem um caráter duplamente especial ao preservar a memória do vocalista, que morreu em março de 2013, e celebrar o gênero que ele e a banda representaram.

Lançado em partes, desde o primeiro single Só os loucos sabem, passando pelos volumes um e dois, Chegou quem faltava, já está com todo o material disponível nas plataformas digitais. O projeto já acumula 11,6 milhões de streams e contará, ainda, com uma versão especial, a ser lançada em 30 de julho. O conteúdo completo terá o acréscimo de trechos curtos dos momentos em que Chorão interage com o público entre as músicas do show.

Ainda em comemoração ao Dia Mundial do Rock, o Charlie Brown Jr propõe duas dinâmicas on-line para os fãs no perfil oficial da banda no YouTube. Xande (filho de Chorão) e Egypcio (vocalista convidado) realizam uma live sobre o projeto Chegou quem faltava, contando a expectativa dos fãs com este lançamento e a importância da banda na cena do rock nacional. A live será apresentada pela fã da banda e YouTuber, Foquinha, que vai mediar a interação com o público, fazendo as perguntas ao vivo para os participantes. Após a live, às 18h, o show completo será transmitido ao vivo, também no canal da banda no YouTube.

Para completar a agenda de ações especiais, também haverá uma live no perfil da banda no TikTok (@charliebrownjr). Às 17h45h desta terça (13/7), os fãs poderão acessar o perfil da banda na plataforma para assistir à exibição de um ensaio inédito – quando se preparavam para a apresentação que deu origem a Chegou quem faltava, seguido do show completo. Confira as fotos: