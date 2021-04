Marcão, do Charlie Brown Jr, divulga últimas gravações de Chorão em estúdio

VO Victória Olímpio

(crédito: Reprodução/Instagram)

Marcão Britto, o guitarrista da banda Charlie Brown Jr, decidiu compartilhar com os fãs nas redes sociais um vídeo dos últimos registros em voz do cantor Chorão. Os dois músicos aparecem no estúdio durante gravação do disco La Família , de 2013. Vítima de overdose aos 42 anos, o vocalista da banda foi encontrado morto em março de 2013 no apartamento em que morava, em São Paulo.

Em 9 de abril, Chorão teria completado 51 anos e o guitarrista decidiu compartilhar o vídeo em homenagem ao amigo: "Em homenagem ao aniversário do Chorão, compartilho com vocês as últimas gravações dele que rolaram aqui no Electro Sound Studio, onde gravamos muitas coisas do icônico álbum La Família 013, o último do Charlie Brown, histórias e relatos sobre como ele curtia gravar, organizar suas vozes, como era trabalhar e estar com ele em Studio".



Marcão compartilhou ainda um vídeo de quase uma hora de material do vocalista em estúdio, intitulado Especial Chorão – As Últimas Gravações em Studio. No vídeo, aparece ainda o produtor André Freitas, que junto com o músico, relembram histórias e compartilham curiosidades sobre o cantor.

O vídeo foi dedicado a todos os fãs do artista: "Este vídeo é dedicado a todos os fãs, vocalistas, músicos e pessoas que amavam o Chorão e tinham a curiosidade de saber como era o seu trabalho e sua relação com o microfone dentro do Studio. Para este vídeo mais que especial convidei meu irmão e parceiro André Freitas, que esteve comigo à frente da sala de controle e mixagens dos três primeiros singles do último disco junto com a banda".