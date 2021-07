Kyle Massey, ex-ator da Disney, é acusado de enviar pornografia a menor

VO Victória Olímpio

Kyle Massey ao lado da imagem de Cory Baxter, personagem que ele interpretou na Disney - (crédito: Kyle Massey/Instagram/Reprodução)

Kyle Massey, conhecido por interpretar Cory Baxter nas séries As visões da Raven e Cory na Casa Branca, do canal Disney Channel, está foragido após ser acusado de enviar pornografia a uma menor de idade. De acordo com o TMZ, um juiz do estado de Washington emitiu mandado de prisão após o ator perder audiência de acusação.

Os promotores afirmaram que Massey teria enviado a uma garota de 13 anos um conteúdo sexualmente explícito de dezembro de 2018 a janeiro de 2019. O ex-astro da Disney já havia sido processado em R$ 7 milhões por enviar mensagens, imagens e vídeos de conteúdo sexual explícito na rede social Snapchat. Na ocasião, Massey negou as acusações e afirmou que estava sendo extorquido.

"A equipe jurídica de Massey fez vários telefonemas para o escritório do promotor público de King County, mas afirma que ainda não obteve uma resposta", informou o advogado ao ator, Lee Hutton, ao TMZ.

Hutton também disse que Massey não foi intimado e diz que eles estão "preocupados com as declarações falsas feitas no tribunal. Na verdade, avançaremos para defender essas alegações, mas também determinar que o devido processo não siga", finalizou.



Um promotor do escritório afirmou ao site nunca recebeu qualquer tipo de comunicação da equipe de Massey: "Além disso, Sr. Massey, nem de quaisquer representantes da ele, entrou com qualquer coisa na pauta do Tribunal. É possível que o advogado do Sr. Massey esteja ligando para o escritório errado".

"Também é importante notar que o Sr. Massey reconheceu anteriormente o arquivamento do caso em artigos anteriores da mídia desde a data da primeira acusação, que também incluía a nova data de hoje . Não há nenhuma representação falsa aqui. Muito simplesmente, o Sr. Massey não compareceu ao tribunal", finalizou.