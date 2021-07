Rafael Jama e Nena lançam single e clipe de ‘Reclusão’

PI Pedro Ibarra*

Os pensamentos dos tempos de isolamento social deram vida à mais nova composição de Rafael Jama. O músico brasiliense, conhecido pelo trabalho na banda Enação e como banda de apoio dos cantores Kel e Vix Russel, lançou Reclusão, em parceria com a cantora Nena. A música a princípio era uma session para o Instagram, mas, devido a pedidos de amigos e fãs, a canção foi lançada como single e clipe nas principais plataformas digitais.

A música é composta por Rafael e faz uma reflexão do tempo que ele passou distante e isolado dentro de casa. “Percebi que quanto mais o tempo passava menos eu queria interagir com a minha família e, paradoxalmente, menos eu queria sair do meu quarto”, lembra o artista sobre o período. “O conceito gira em torno da relação que temos com nós mesmos em isolamento, que ou é virtual, ou dentro da nossa própria cabeça, nossos próprios sonhos”, acrescenta.

Jama acredita que o processo de gravar a música com Nena o salvou do lugar ruim em que estava. “Quando a Nena veio gravar a música, ela foi a primeira pessoa que eu encontrei pessoalmente em uns três meses. A gente tem uma amizade de muitos anos e eu sabia que a gente conseguiria criar algo fora da curva”, conta. “Como ela é minha melhor amiga, o processo de gravação foi uma catarse e uma cura pra mim. Aqueles momentos que você sabe que vão ser uma memória forte antes deles acabarem”, completa.

Em janeiro de 2021, os dois lançaram o vídeo no Instagram e tiveram excelentes respostas em visualizações e comentários. A música foi citada no canal de YouTube do norte-americano Adam Neely, que soma mais 1,3 milhão de inscritos. O baixista chegou a adicionar uma linha de baixo na faixa. Todo esse sucesso inspirou a continuidade da música, que ganhou produção de Ricardo Ponte e clipe assinado por Gabriel Pinheiro e interpretado por Lucas Emanu.

Reclusão também abriu uma porta para o futuro dos dois músicos que agora assinam como o duo Jama e Nena. “Fizemos várias parcerias até aqui e hoje estamos iniciando um processo de gravação para um EP”, adiantou.

