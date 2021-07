CB Correio Braziliense

Esse é o terceiro livro do músico, que escreveu duas óperas rock - (crédito: Instagram @yaggerdang/ Reprodução)

A editora Rocco anunciou para 30 de julho o lançamento do romance de estreia do guitarrista do The Who, Pete Townshend, no Brasil. Concebido para ser uma ópera rock, o livro explora a ansiedade e a loucura da vida moderna por meio de duas gerações de uma família londrina, seus amantes, colaboradores e amigos. A era da ansiedade tem tradução de Maira Parula, conta com 304 páginas, e poderá ser adquirido por R$ 69,90.

Consagrado na música como guitarrista e compositor principal, da banda de rock britânica The Who, Townshend já escreveu outras óperas rock cultuadas: Tommy e Quadrophenia. Desta vez, entre outras histórias, ele conta a trajetória de um cultuado e decadente astro de rock que desaparece na região montanhosa de Cúmbri e se torna um pintor ermitão de obras que representam visões apocalípticas. Também relacionado diretamente ao mundo da música, outro personagem é um jovem compositor inglês em ascensão, que passa a ter alucinações auditivas durante os shows e acredita estar ouvindo as manifestações de medo e ansiedade do público.



Ao todo, são quatro personagens que se encontram em uma espiral fora de controle – drogas leves, drogas pesadas, amores perdidos e reunidos, famílias desfeitas e refeitas. A obra propõe uma meditação sobre o mundo atual, a loucura e a genialidade, além do lado obscuro da arte e da criatividade.

Serviço

A era da ansiedade

De Pete Townshend. Tradução de Maira Parula. Editora Rocco, 304 páginas. R$ 69,90.