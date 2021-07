CB Correio Braziliense

Retomando as atividades da 23ª edição do projeto Palco Giratório, o projeto Plataforma Cena oferecerá oficinas teatrais em parceria com dois coletivos artísticos do Distrito Federal. As companhias Lumiato e Nós No Bambu se apresentarão ao público entre os dias 26 e 30 de julho, de forma on-line. Realizada pelo Departamento Nacional do Sesc, a iniciativa surgiu como forma de apoiar os artistas que foram selecionados para o circuito nacional do Palco Giratório em 2020, que sofreu interferências devido à pandemia da covid-19.

Entre os dias 16 e 20 de julho, as inscrições para as oficinas de ambas as companhias estarão abertas via formulário virtual. Processos de desmontagens cênicas, reflexão sobre o processo de construção dos espetáculos, debates e divulgação de ensaios escritos pelos artistas são algumas das atividades que serão realizadas durante os cursos. Todas as oficinas ocorrerão em formato remoto.

O projeto Plataforma Cena ainda divulgará uma agenda de atividades com 17 coletivos artísticos de todas as regiões brasileiras, que também foram selecionados para o projeto Palco Giratório 2020. O cronograma completo dos grupos de outras regiões será compartilhado em breve.