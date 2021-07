Estudante brasileiro conquista prêmio no Festival de Cannes

RD Ricardo Daehn

Rodrigo Ribeyro (à direita): diretor premiado no Festival de Cannes - (crédito: Mathilde Gardel/ Divulgação)

Empatado, no terceiro lugar da mostra competitiva reservada a estudantes, a Cinéfoundation, o paulista Rodrigo Ribeyro viu o curta-metragem dele (Cantareira) premiado na 74ª edição do Festival de Cannes. Responsável pelos roteiro, direção, montagem e até desenho de som da obra, Ribeyro estava entre os 17 finalistas, dentro de um universo de 1835 inscritos integrados a 490 escolas de cinema. O brasileiro trouxe para a França o filme de conclusão de curso da Academia Internacional de Cinema.

O júri da 24ª edição da mostra Cinéfoundation foi composto por Sameh Alaa, Kaouther Ben Hania, Carlos Muguiro, Tuva Novotny, Alice Ninocour e Nicolas Pariser. O filme nacional dividirá os 7.500 mil euros reservados à premiação com o romeno Love stories on the move, a cargo de Carina-Gabriela Dasoveanu.

L´enfant salamandre, do belga Théo Degen, e Cicada, de Yoon Daewoen (Coreia do Sul), conquistaram, respectivamente, a primeira e a segunda colocação. O filme brasileiro tem por mote a Serra da Cantareira (ao norte paulistano) e questões ambientais ligadas ao embate entre o meio rural e a metrópole. O atrativo da natureza promete influenciar decisões fortes de um jovem

deslocado na cidade grande. Mas o destino pretendido não parece mais o mesmo.