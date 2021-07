Igor lança videoclipe de Serena e Louca nesta sexta (16/7)

PZ Prisley Zuse*

(crédito: Gabriel Dias)

Nesta sexta-feira (16/7), o cantor e rapper Igor, conhecido por sua participação no reality show De férias com o ex, lançou o videoclipe do seu mais novo single, Serena e Louca. A nova música traz a essência do rap com a melodia e o clima mais românticos das love songs, vertente do rap que vem conquistando o público.

O novo single foi inspirado no atual relacionamento do cantor com Rachel Apollonio, conhecida pelo seu lifestyle saudável, e também a atração de diferentes personalidades. O título da música faz referência às diferenças entre o casal.

“Minha inspiração foi exatamente o que eu estava passando no momento, pelo fato de eu ser muito diferente da minha namorada, ela sendo mais diurna e eu mais noturno. Quero deixar bem evidente que pessoas opostas se atraem bem mais, mesmo sendo clichê, foi algo que aconteceu comigo”, destacou Igor.

Além de ser a fonte de inspiração para o cantor, Rachel Apollonio também participou do clipe do single, que foi gravado na própria casa à beira-mar da namorada de Igor, no Rio de Janeiro. Com clima romântico, o clipe mostra cenas de carinho e afeto entre o casal.

O cantor definiu o novo single como um sentimento de renovação pessoal e profissional, “é a primeira música que estou fazendo agora num relacionamento, estamos renovando os ares. A frase que define o momento é com certeza ‘deixa acontecer naturalmente’”, completou.

A produção musical do single foi feita pela Hitmaker, produtora carioca responsável por sucessos de artistas brasileiros como Anitta (Combatchy), Ludmilla (Cheguei, Favela Chegou) e Lexa (Sapequinha). O videoclipe teve a direção de Brenald Carvalho, com quem o artista trabalhou em antigos projetos, e que dirigiu clipes de Kevin O Chris, Felp 22 e ResenhaDaBlakk. Esse é o primeiro lançamento de Igor com a agência de comunicação bpmcom, responsável por Anitta, Juliette, Thiaguinho e Pedro Sampaio.

Igor também falou que, em breve, terá novos projetos a serem lançados, porém ainda não tem previsão de lançamento. “A gente vai trabalhar depois daqui em Salserin #2 e em uma surpresa muito legal pra vocês antes de Salserin, que não posso contar ainda mas vai ser uma música que vai lembrar muita coisa, acho que vão gostar!”, garantiu

*Estagiária sob supervisão de Nahima Maciel



Confira o videoclipe da música Serena e Louca: