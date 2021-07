CB Correio Braziliense

O Heat Latin Music Awards é uma premiação que homenageia os maiores artistas de música latina do ano, votados pelos telespectadores. A edição de 2021 ocorreu nesta quinta-feira (1º/7) em Cap Cana, na República Dominicana. Entre os ganhadores da noite estão Karol G, Nicky Jam e a cantora brasileira Anitta, que foi indicada em três categorias: Melhor artista feminina, melhor artista da região sul e melhor clipe.

Anitta recebeu o prêmio de melhor artista da região sul — que engloba cantoras do Chile, Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai e Peru — e pela categoria melhor clipe, por Mi ninã remix, música em parceria com Wisin, Myke Towers e Maluma. Além disso, a voz de Girl from Rio foi homenageada com o prêmio de "Artista empoderada", que a reconheceu como "uma mulher que transforma e continua transformando o setor musical".

Una mujer que transforma y sigue transformando la industria ¡felicidades @anitta ! Por tu reconocimiento al empoderamiento femenino en los #PremiosHeat Sexta Edición ¡más que merecido!#Anitta #LosHeatTv @vivecapcana pic.twitter.com/nfEIU47OJi — Premiosheat (@lospremiosheat) July 2, 2021

A cantora também se apresentou no palco do Heat Latin Music Awards e dançou ao som de Me gusta e Girl from Rio, os dois mais recentes sucessos internacionais da artista. Assista aos clipes das duas canções:







O Heat Latin Music Awards seguiu procedimentos de segurança para prevenção da covid-19, que incluíram verificações de temperatura, estações de higienização das mãos e uso de máscara para todos os funcionários. O público se sentou em grupos separados de quatro pessoas e também usou máscaras. Confira os vencedores de todas as categorias:

Melhor artista masculino

Camilo

Maluma

JBalvin

Nicky Jam - Vencedor

Prince Royce

farruko

ozuna

bad Bunny



Melhor artista feminina

Rosalía

Karol G

Greeicy

Farina

Kali Uchis

Natti Natasha

Anitta

Nathy Peluso

Danna Paola - Vencedora



Melhor banda ou grupo

CNCO - Vencedor

Reik

Piso 21

Morat

Zion & Lennox

Gente De Zona

Mau Y Ricky



Melhor artista de rock

Mon Laferte

Jorge Drexler

Morat - Vencedor

Juanes

Los Amigos Invisibles

Zoé

Fito Páez

Diamante Eléctrico



Melhor artista pop

Camilo - Vencedor

Luis Fonsi

Ricardo Montaner

Greeicy

Sebastián Yatra

Carlos Rivera

Aitana

Luis Figueroa



Melhor artista urbano

Bad Bunny

JBalvin

Karol G - Vencedora

Nicky Jam

Arcangel

Ozuna

Farruko

Anuel Aa

Farina

Myke Towers

Rauw Alejandro



Melhor artista tropical

N’klabe

Kalimete

Víctor Manuelle

Carlos Vives

Romeo Santos

Gabriel Pagán

Marc Anthony

Prince Royce - Vencedor

Melhor artista da região sul (Chile, Argentina, Brasil, Paraguai, Uruguai e Peru)

Nathy Peluso

Anitta - Vencedora

Nicki Nicole

Paloma Mami

Cazzu

Khea

Yahaira Plasencia



Melhor artista da região andina (Colômbia, Equador e Venezuela)

Mike Bahía

Sebastián Yatra

Nacho

Farina - Vencedora

Manuel Turizo

Danny Ocean

Evaluna Montaner

Micro TDH



Melhor artista da região norte (América Central, México e Caribe)

Farruko

El Alfa

Danna Paola

Rauw Alejandro

Lunay - Vencedor

Sech

Milly

Justin Quiles



Melhor artista novo

Natanael Cano

Guaynaa

Boza - Vencedor

Jay Wheeler

Alex Rose

Jessi Uribe

Nicki Nicole

Nathy Peluso



Artista mais promissor

Juan De Dios Pantoja - Vencedor

Katie Angel

Emilia Mernes

Juhn

Amy Gutiérrez

Alejandro Santamaría

Jay Menez

Mora

Kenia Os

Melhor clipe

Location (Karol G, Anuel Aa, J Balvin)

Problema (Daddy Yankee)

Mi niña remix (Wisin, Myke Towers, Maluma Ft. Anitta) - Vencedor

Machu Picchu (Camilo & Evaluna Montaner)

La luz (J Balvin, Sech)

Bichota (Karol G)

La noche de anoche (Bad Bunny & Rosalía)

Los dioses (Anuel Aa Y Ozuna)

Rojo (J Balvin)



Influenciador do ano

Kimberly Loaiza - Vencedora

Kunno

Luisa Fernanda W

Mario Ruiz

El Chombo

Marko

Mr Zeo

Molusco



Melhor artista regional popular

Christian Nodal

Paola Jara - Vencedora

Jessi Uribe

Pipe Bueno

Los Ángeles Azules

Yeison Jimenez

Carin Leon

Edwin Luna Y La Trakalosa De Monterrey



Melhor artista urbano dominicano

El Alfa - Vencedor

Natti Natasha

Rochy Rd

Quimico Ultra Mega

Mozart La Para

La Insuperable

Kiko El Crazy

Chimbala



Melhor colaboração

Bandido (Myke Towers & Juhn)

Dákiti (Bad Bunny & Jhay Cortez)

Ella no es tuya (Rochy Rd, Myke Towers & Nicki Nicole) - Vencedora

La boca (Arcangel & Farina)

Víctimas las dos (Víctor Manuelle / La India)

Antes que salga el sol (Natti Natasha & Prince Royce)

La curiosidad (Myke Towers, Jay Wheeler, Dj Nelson)

De vuelta pa la vuelta (Daddy Yankee & Marc Anthony)

Bebé (Camilo, El Alfa)

Se te nota (Lele Pons Y Guaynaa)

Miedito o qué? (Ovy on the drums Ft Karol G, Danny Ocean)