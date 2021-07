Kamilla Fialho aposta em mulheres como diferencial no mercado artístico

VO Victória Olímpio

(crédito: Kamilla Fialho/Instagram/Reprodução)

Uma das pioneira no segmento de empresariamento artístico do funk, Kamilla Fialho quebrou paradigmas ao driblar o preconceito de gênero e se tornar uma das primeiras mulheres a conquistar sucesso profissional em um mercado que, até então, era predominantemente masculino. Junto com a K2L Empreendimentos Artísticos, a empresária foi a responsável por descobrir nomes que hoje são sucesso nacional, como Anitta, Lexa e MC Rebeca.

Atualmente, a empresa fundada por Kamilla conta com outras três sócias mulheres: Vanessa Moreira, Daniela Faria e Camila Simonato. Além disso, tem uma equipe de funcionários composta por 75 pessoas, sendo 90% feminina. "A paciência das mulheres é outra, o processo criativo é outro, a gente faz um monte de coisa ao mesmo tempo. Isso tudo no showbusiness é só benefício, o diferencial do nosso negócio”, revela Kamilla.

No começo da K2L, Kamilla persistiu tanto para vencer o preconceito, como para se tornar um dos nomes que contribuíram para que o funk fosse mais respeitado no meio musical e para que os artistas pudessem trilhar uma trajetória de sucesso mais amparados legalmente. Diante de um segmento tão competitivo, Fialho construiu uma empresa que nasceu com muita força de vontade e passou por muitas provações até ganhar corpo e maturidade. Além disso, ela deu ao funk carioca a estrutura que antes só se encontrava na música pop.

O segredo para tal feito é criar para cada artista uma estratégia própria. "Monto um planejamento anual para todo artista que entra na K2L, baseado em quantas músicas ele vai lançar. Trabalho com quantidade e meu planejamento é pautado nisso. Se você é um cantor, você tem que lançar música. Se você é dos ritmos urbanos, como funk, rap ou trap, tem que ser uma por mês, no mínimo. Com base na quantidade de lançamentos, eu consigo montar uma estratégia de imprensa, de TV, de rádio, quantos clipes a gente vai lançar. É como uma empresa normal, eu monto um planejamento e vamos seguindo", explica.

Com o cenário de pandemia e o cancelamento de eventos musicais, principal fonte de renda da K2L, a solução encontrada pelo quarteto feminino jovem e inovador foi abrir os horizontes e investir nos influenciadores digitais. Isabella Matte, Júlia Peixoto e o ator e apresentador Bruno de Luca fazem parte do time de empresariados.