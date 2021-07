'Tipo Gin', de Kevin O Chris, ultrapassa 100 milhões de views

VO Victória Olímpio

(crédito: Divulgação)

Kevin O Chris comemorou após atingir a marca de 100 milhões de views do clipe da faixa Tipo gin, no canal do Youtube, e ainda ultrapassou 60 milhões de views nas plataformas de áudio Deezer e Spotify. A música, sucesso no Brasil e no exterior, figurou na lista de canções mais escutadas em Portugal.

A canção é a 4ª faixa de Kevin o Chris a estar no Top 200 e Viral Global do Spotify. O artista já passou por lá com Evoluiu, Ela é do tipo e Hit contagiante. A nova música foi a melhor estreia do funkeiro no Top Global até hoje: foram 1,7 milhão de streams em apenas um dia.

Também no Tiktok o cantor teve sucesso com o Desafio Tipo Gin, que viralizou após internautas e famosos como Larissa Manoela, Eliana, Boninho e Flávia Pavaneli, entrarem na brincadeira reproduzindo a canção em vídeos dançando a mesma coreografia.

Ao todo são mais de 500 milhões de views no Tiktok. O número de vídeos no TikTok e Reels do Instagram que utilizaram a faixa original foi de 3,2 milhões.