CB Correio Braziliense

(crédito: Netflix/Divulgação)

Novo filme brasileiro da Netflix, Diários de intercâmbio é uma comédia protagonizada pelas atrizes Larissa Manoela e Thati Lopes que chega na plataforma de streaming em 18 de agosto. Confira o trailer oficial:

O filme conta a história de duas melhores amigas, Bárbara (Larissa Manoela) e Thaila (Thati Lopes) que decidem fazer um intercâmbio para fora do país com a esperança de resolverem todos os seus problemas. O que elas não esperavam é que elas se encontrariam em situações hilárias e descobririam que há mais em seus sonhos do que imaginam.

Com produção da Ananã Produções, o filme tem direção de Bruno Garotti (Ricos de amor), roteiro de Sylvio Gonçalves e também conta com Emanuelle Araújo (Samantha!), Bruno Montaleone (O outro lado do paraíso) e David Sherrod (The Deuce) no elenco.