Normani lança 'Wild side' em parceria com Cardi B; Veja o clipe

Após o sucesso de Motivation, em 2019, Normani retorna com a nova aposta Wild side, em parceria com Cardi B. O clipe, lançado na noite de quinta-feira (15/7), alcançou mais de um milhão de visualizações no YouTube em menos de 12 horas. Confira:

O vídeo é recheado de coreografias elaboradas por Sean Bankhead, o mesmo coreógrafo responsável pelo clipe de Motivation, e a direção ficou por conta de Tanu Muino. Normani e Cardi B apostam em sensualidade no clipe da música inédita. "Eu já estava ensaiando há cerca de três semanas me preparando para o clipe quando Cardi ouviu o disco pela primeira vez. Ela realmente apareceu e trouxe vida a este single simplesmente fazendo o que Cardi faz de melhor. Eu amo essa mulher e serei eternamente grata", diz Normani em comunicado à imprensa.

O primeiro disco solo da artista, que fez parte do grupo Fifth Harmony, está finalizado e previsto para ser lançado durante o verão norte-americano, ou seja, até setembro deste ano.