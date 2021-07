'The sympathizer': Robert Downey Jr produz e atua em nova série da HBO

CB Correio Braziliense

(crédito: VALERIE MACON)

The sympathizer (O simpatizante, em tradução livre) é o título da nova série da HBO, que terá produção executiva do ator Robert Downey Jr. Além de trabalhar como produtor, Downey Jr. irá atuar em diversos papéis coadjuvantes do projeto. De acordo com portais estadunidense, o enredo se baseia no romance de 2015 de Viet Thanh Nguyen, professor vietnamita-americano que ganhou o Prêmio Pulitzer. Já o gênero se divide entre thriller de espionagem, ficção histórica e comédia satírica.

A história é protagonizada por um narrador anônimo, nos anos 1970, um norte-vietnamita incorporado ao exército sul-vietnamita. Ele atua como consultor cultural na América para um filme no estilo Platoon e Apocalypse now, como descrevem os sites The Wrap e Deadline. Na trama, Robert co-estrelará como todos os principais antagonistas e em papéis característicos dos Estados Unidos, entre eles, um agente da CIA e um diretor de cinema de Hollywood.

Park Chan-wook (Segredos de sangue) irá compor a ficha técnica como diretor. Don McKellar será o co-showrunner e Susan Downey e Amanda Burrell serão produtoras executivas ao lado de Robert Downey Jr. A equipe agora faz uma busca mundial para o papel principal, e outros membros do elenco, que será predominantemente vietnamita. Ainda não foi divulgada a data de estreia da nova série.

No entanto, vale lembrar que esta não é a primeira vez de Downey Jr. na produção executiva de uma série. Recentemente, o ator produziu, ao lado da esposa Susan, a série Sweet tooth, original da Netflix e que conta a história de seres híbridos.