CB Correio Braziliense

(crédito: Paramount Pictures/Divulgação)

O serviço de streaming Paramount+ irá produzir um um spin-off do filme Grease: Nos tempos da brilhantina. Intitulado Grease: Rise of the Pink Ladies, o seriado se passará quatro anos antes da história do filme original e, em dez episódios, terá como foco o grupo de ensino médio Pink Ladies, composto por Rizzo, Jan, Marty e Frenchy.

A série, que anteriormente havia sido recusada pelo HBO Max, será escrita e produzida por Annabel Oakes, que também atuará e será a showrunner da atração. Grease: Rise of the Pink Ladies não tem previsão de estreia.

Em 2019, outra prequela de Grease já havia sido anunciada. Summer loving contará a história de quando o protagonista Danny Zuko conheceu Sandy Olsson pela primeira vez.