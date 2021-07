CB Correio Braziliense

(crédito: Divulgação)

A nova versão de iCarly, lançada em junho nos Estados Unidos e no Canadá, vai ganhar uma segunda temporada. A informação foi confirmada pelo portal Deadline nesta quinta-feira (15/7) e as filmagens da nova leva de episódios começam este ano em Los Angeles, nos Estados Unidos.

De acordo com o portal, a primeira temporada da série chega ao Brasil a partir de 30 de julho, pela plataforma de streaming Paramount+. Com um episódio liberado por semana, a primeira temporada deve exibir o finale em 26 de agosto, o que totaliza 13 episódios.

Dez anos depois do fim da série original da Nickelodeon, a nova versão de iCarly conta com o retorno da protagonista Carly Shay (Miranda Cosgrove), do Spencer (Jerry Trainor) e do Nathan Kress (Freddie), além de apresentar novos personagens, como Harper (Laci Mosley) e Millicent (Jaidyn Triplett). A série retrata a influenciadora digital Carly e seus amigos na fase adulta com trabalho, situações amorosas e familiares.

Os criadores são Jay Kogen (Os Simpsons) e Ali Schouten (Feliz Natal e tal). A data de estreia da segunda temporada não foi definida até o momento.