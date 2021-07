Amizades de ficção inspiram amigos da vida real a comemorar a data

VO Victória Olímpio

(crédito: Warner Bros/Reprodução)

O Dia Nacional da Amizade é comemorado nesta terça-feira (20/7) e costuma ser de troca de carinhos entre amigos e familiares, que mandam mensagens e afeto para mostrar o companheirismo e a dedicação.

A data também é celebrada na Argentina e no Chile. De acordo com a Organização das Nações Unidas (ONU), a data oficial seria 30 de julho. Já em alguns outros países, a comemoração não foi escolhida em uma data específica, mas é celebrada no primeiro domingo de agosto.



Pensando nisso, o Correio fez uma lista de amizades da ficção que podem inspirar amizades reais. Então, faça uma pipoca, convide seu melhor amigo para uma live e escolha algum (ou vários) dos filmes para assistir e comemorar a data.

Harry Potter

É impossível não se lembrar de Harry (Daniel Radcliffe), Rony (Rupert Grint) e Hermione (Emma Watson) ao pensar em amizade. Os três bruxos se conhecem no primeiro ano ao entrar em Hogwarts e crescem fortalecendo os laços, independente da situação. Apesar de algumas brigas, normal em qualquer relação, os três nunca deixam de se apoiar.

Harry Potter, Rony Weasley e Hermione Granger (foto: Warner Bros/Reprodução)

O Senhor dos Anéis

Frodo (Elijah Wood) e Sam (Sean Astin) protagonizam uma bela amizade ao longo da jornada nos três filmes. Mesmo sendo corrompido pelo poder do anel, Sam continua apoiando Frodo sempre, chegando até a carregá-lo quando ele está fraco, já que ele acredita no poder da amizade!

Frodo e Sam (foto: New Line Cinema/Reprodução)

Intocáveis

Uma amizade improvável surge após um jovem do subúrbio de Paris ajudar um milionário preso a uma cadeira de rodas. Driss (Omar Sy) e Philippe (François Cluzet) descobrem durante relação profissional entre eles que tinham o mesmo espírito de liberdade e de rebeldia.

Driss e Philippe (foto: Reprodução)

Procurando Neno

Os desenhos também têm muito para nos ensinar e Marlin e Dory provam isso. Após Neno ser capturado, Marlin encontra Dory. Apesar de sofrer perda de memória recente, ela não se desanima ao ajudar a encontrar Neno, mesmo sem se lembrar o motivo a toda hora.

Dory e Marlim (foto: Pixar/Reprodução)

Curtindo a vida adoidado

Quem nunca quis ter um dia como os adolescentes Ferris (Matthew Broderick) e Cameron (Alan Ruck)? Os dois amigos resolvem matar aula e acabam tendo uma experiência única. Apesar de não concordarem com os mesmos planos, eles vivem uma grande aventura e se ajudam a superar problemas pessoais.

Ferris e Cameron (foto: Reprodução)

Como treinar o seu dragão

Os vikings da Ilha de Berk dedicam a vida a combater dragões. Enquanto todos nasceram prontos para a tarefa, Soluço se sente deslocado dos demais. Quando ele tem a oportunidade de matar um raro e perigoso dragão, ele acaba descobrindo que os dragões não são os inimigos que todos acreditam ser e cria uma amizade inseparável com Banguela.

Soluço e Banguela (foto: Dreamworks/Reprodução)

Simplesmente acontece

Alex (Sam Clafin) e Rosie (Lily Collins) são amigos desde a infância. Mas o caminho dos dois toma rumos diferentes após ela engravidar e ele ganhar uma bolsa para estudar em uma faculdade fora. Apesar dos desencontros e algumas brigas, os dois transforam a amizade em amor, mostrando que o tempo nem a distância interferem em verdadeiras amizades.

Rosie e Alex (foto: Reprodução)

Auto da Compadecida

Chicó (Selton Mello) e João Grilo (Matheus Nachtergaele) provaram que, juntos, podem enfrentar toda a cidade até mesmo o diabo durante aventuras totalmente improváveis. Os dois amigos debochados mostram que a verdadeira amizade se apoia até mesmo nas loucuras.

Chicó e João Grilo (foto: TV Globo/Reprodução)

Náufrago

As amizades mais improváveis talvez sejam as melhores. Chuck Noland (Tom Hanks) e Wilson são uma das amizades mais fortes na história do cinema, mesmo que Wilson seja apenas uma bola de vôlei. Após ficar preso em uma ilha, a amizade diferente do comum acaba se tornando um apoio nos momentos mais difíceis.

Chuck Noland e Wilson (foto: Reprodução)

Timão e Pumba

A amizade do suricato Timão e do javali Pumba também começou de modo estranho. No começo, Timão se recusava a chamar Pumba de amigo, mas, ao longo da caminhada, os dois percebem que não podem sobreviver um sem o outro, protagonizando de vez a amizade inseparável. Hakuna Matata!

Timão e Pumba (foto: Disney/Reprodução)

Friends

O próprio nome já diz tudo sobre o significado da série. Seis amigos, três homens e três mulheres, enfrentam a vida e os amores em Nova York e adoram passar o tempo livre na cafeteria Central Perk. Juntos, eles protagonizam momentos de aventuras e emoção. Um reencontro deles marcou a estreia do streaming HBO Max.

Friends (foto: Warner Bros/Reprodução)