Sasha e Xuxa comemoram alta de Luciano Szafir da UTI

CB Correio Braziliense

(crédito: Instagram @xuxameneghel / Reprodução)

O ator e empresário Luciano Szafir teve alta da UTI do hospital Copa Star, onde está internado após infecção por covid-19. A filha dele, Sasha Meneghel, e a ex-esposa, Xuxa, comemoraram nas redes sociais o início da recuperação de Luciano.

Sasha postou nos stories do Instagram uma foto tirada no hospital ao lado do pai. Na legenda, uma declaração: "Te amo! Orgulho de ser sua filha".

Animada, Xuxa compartilhou a mesma foto no feed do Instagram dela. "Quando a felicidade de ver o pai recuperado passa a máscara e o coração… tá tudo nessa foto: amor de pai, amor de filha e as orações de vocês", escreveu na legenda a Rainha dos Baixinhos.

Luciano Szafir tem 52 anos e foi internado em 22 de junho após testar positivo para a covid-19 pela segunda vez. O empresário passou por uma cirurgia de emergência no dia 7 de julho após complicações.