Grammy Latino adiciona ‘Funk brasileiro’ às categorias de premiação

O funk brasileiro passa agora a ser uma categoria do prêmio - (crédito: DON EMMERT / AFP)

O Grammy Latino anunciou, no domingo (18/7), a inclusão do funk brasileiro na categoria Música urbana, que também inclui gêneros como rap, reggaeton, R&B e trap. O gênero será premiado a partir da 22ª edição do Grammy Latino. Confira a publicação:

IMPACTO! O Grammy Latino finalmente reconheceu o “Funk Brasileiro” como parte das categorias urbanas da premiação. pic.twitter.com/DSDyYv2Khk — UpdateChart (@updatechartuc) July 18, 2021





A inclusão do funk levantou debates nas redes sociais, pois a premiação é moldada para priorizar a música produzida em língua espanhola e existem categorias específicas para produções em língua portuguesa.

sim mds kkkkk queria vê eles dando destaque pra trabalhos de brasileiros nas categorias principais e não limitar só as categorias de língua portuguesa — wesley (@martelodamiley) July 18, 2021

Mesmo assim, os brasileiros responderam à publicação agradecendo, principalmente, a Anitta, afirmando que a cantora foi o principal motivo para o ocorrido. Confira as respostas:





Anitta 2016: "eu prometo pra vocês que um dia eu vou fazer o nosso funk carioca ser conhecido e respeitado"



5 ANOS DEPOIS... — Nicolas. (@NkIausM) July 18, 2021