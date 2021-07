Rennan da Penha e Anitta lançam o clipe de 'Sextou'

(crédito: Divulgação)

A cantora Anitta e o DJ e produtor Rennan da Penha se juntam novamente para lançar a música Sextou. Pela primeira vez, Rennan soltou a voz e se aventurou como cantor na gravação. O DJ é responsável pela produção de Modo turbo, single lançado em dezembro com Anitta, Pabllo Vittar e Luísa Sonza, entre outros sucessos. Confira o clipe de Sextou:

"A estética do clipe foi toda através da Anitta, ela coordenou tudo. Na época, estávamos em um processo mais rígido do isolamento social e o único contato que eu tive com ela foi gravando essa música na casa dela. Anitta foi praticamente a diretora do clipe", conta Rennan da Penha, em coletiva de imprensa, sobre a criação da estética digital misturada com sensualidade do clipe de Sextou.

A música foi lançada nas plataformas digitais na quinta-feira (15/7) para celebrar o aniversário de 27 anos de Rennan. "Meu maior sonho no momento é ver o funk do Rio no topo, independente se for eu o precursor ou outra pessoa. Eu só quero ver o nosso funk brilhar tanto aqui no Brasil como fora", revela o produtor, conhecido por propagar nos bailes o funk de 150 bpm.

O funk Sextou foi gravado na velocidade de 170 bpm e foi formatado em estúdio com produção musical de Isaac 22 e coprodução de Rennan da Penha. A direção do clipe é assinada por Romulo Menescal e Vinicius Olivo e o single chega ao mundo digital em edição da gravadora Sony Music