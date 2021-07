CB Correio Braziliense

(crédito: Flipop/Divulgação)

A 5ª edição do Festival da Literatura Pop (Flipop), que discute temas como representatividade e leitura na adolescência, ocorrerá a partir entre esta quinta-feira (22/7) e domingo (25/7). Realizado em formato on-line desde o ano passado, o evento contará, nesta edição, com transmissão ao vivo através de uma plataforma que simula um ambiente presencial, contando com diversos recursos interativos.

Entre os espaços que o ambiente virtual inclui encontram-se a tenda na qual ocorre a programação oficial e a tenda dos autores, além de uma galeria ao ar livre com exposição de capas e estandes. No segundo andar do evento, os participantes poderão visitar um solário que simula um café, no qual poderão conversar por meio de salas virtuais. O letreiro do festival estará acompanhado por uma cabine de fotos.

Fazem parte da programação as editoras Alt, Grupo Autêntica, Harper Collins Brasil, Nacional, Planeta, Rocco, Suma e Seguinte, com direito a exposições dos respectivos estandes virtuais, nas quais serão realizadas vendas de livros com desconto.

O evento também receberá autores internacionais como convidados. Entre eles estão Leah Johnson, Rachel Hawkins, Elizabeth Acevedo, Ibi Zoboi, Yusef Salaam, Dhonielle Clayton, Tiffany D. Jackson, Angie Thomas, Ashley Woodfolk, Nicola Yoon e Alice Oseman. A lista de autores nacionais tem Paula Pimenta, Íris Figueiredo, Clara Alves, Isadora Zeferino, Ilustralu, Juan Julian, Pedro Rhuas, Vitor diCastro e Bruna Vieira.

Os admiradores de Rhuas, Clara e Bruna terão a oportunidade de participar de uma sessão de autógrafos com os autores, em encontros fechados pelo Zoom. Na ocasião, os participantes poderão conversar virtualmente com os escritores e receber o livro, autografado nominalmente, em casa.

Serviço

Flipop 2021

22 a 25 de julho. Entrada franca.

Inscrições via site oficial da Flipop