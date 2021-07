CB Correio Braziliense

(crédito: IFB/ Reprodução)

O Campus Recanto das Emas do Instituto Federal de Brasília (IFB) está com inscrições abertas para a 1ª edição da Oficina de Quadrinhos IFB. O curso abordará assuntos e temáticas do processo de criação das histórias em quadrinhos, passando por conceitos básicos e etapas de produção. O evento, que será realizado nos dias 26, 27 e 29 de julho, das 19h30 às 21h30, ocorrerá de forma on-line e gratuita.

Os interessados devem ter idade igual ou superior a 16 anos e podem se inscrever por meio do formulário virtual. A oficina será certificada para os inscritos. Já as aulas serão transmitidas pelo YouTube, no canal Ema Filmes.

Além do curso de histórias em quadrinhos, o Campus Riacho Fundo do IFB inaugurou, no mês de julho, um curso técnico na área da panificação, em comemoração ao Dia do Padeiro (8/7).