Dia do padeiro é comemorado nesta quinta-feira; IFB oferece cursos na área

VO Victória Olímpio

Dia do padeiro é comemorado nesta quinta-feira (8/7) - (crédito: Jaque Santana/Divulgação)

Comemorado nesta quinta-feira (8/7), o Dia do Padeiro ou Dia do Panificador homenageia os profissionais que se dedicam à fabricação de um dos mais populares alimentos há muito tempo: o pão. Pães artesanais, bisnagas, bolinhos, cupcakes, biscoitos amanteigados, roscas e cucas representam o encontro da padaria e da confeitaria com seus sabores e delícias.

Com um mercado de consumo em crescimento no Distrito Federal, atualmente é possível perceber novidades no setor de panificação, tanto pelas boutiques gourmets quanto na variedade de receitas e dietas exclusivas para pães artesanais, atendendo a diferentes gostos e sabores. O pãozinho, considerado por alguns o vilão das dietas, se renova a cada experimento e permanece super atual na mesa de todos nós, sendo o preferido por muitos na hora de acompanhar o cafezinho ou um lanche a qualquer momento do dia.

Fábio Oliveira, 41 anos, encontrou a profissão dos sonhos na panificação. Nascido na Zona Leste de São Paulo, ele teve a oportunidade de fazer um estágio em padaria na Alemanha. Mas engana-se quem acredita que foi assim tão fácil conquistar a profissão. Enquanto estudava alemão para conseguir um bom emprego, ele trabalhava de bicicleta como entregador de comida.

Após quase dois anos, surgiu a oportunidade de entrar na padaria e bastaram apenas três semanas para que ele se apaixonasse pela área. Após agravamento da pandemia, Fábio precisou voltar para Brasília e decidiu investir no aprendizado que teve na Alemanha. E foi assim que surgiu o Brotkultura, juntando o pão (brot) e cultura (kultura), criando a união entre diferentes povos.

"O pão alemão é diferenciado. No Brasil, a gente tem a cultura mais da panificação francesa e italiana. Então eu sabia que teria mercado para o meu pão. Foi assim que surgiu a ideia, a mescla da cultura alemã e brasileira. Eu acho que a pandemia criou muitos novos padeiros. Está uma moda, principalmente a galera trabalhando com fermentação natural, que eu acho bastante positivo. Voltando um pouco às origens", contou.















Comemore com o IFB

Está enganado quem pensa que a data pode ser comemorada apenas deliciando um pãozinho. A panificação tem um lugar destaque no Instituto Federal de Brasília (IFB), que está oferecendo um curso técnico na área, acompanhando as tendências de crescimento do setor e, tendo papel especial na formação desses profissionais e especialistas. A oferta do curso é para o Câmpus Riacho Fundo.

O professor Breno Araújo Oliveira, que ministra disciplinas nos cursos de panificação e gastronomia no IFB, conta que tem tido experiências exitosas na área, mas o sucesso tem acompanhado o processo de aprendizagem dos estudantes: "Sobre os diferentes nichos, o mercado está bem melhor. Antigamente, não tínhamos tantas padarias e padeiros especialistas como atualmente. Hoje, o aluno tem diversas opções de trabalho. Há um tempo atrás, as opções eram mais limitadas, apenas existiam as padarias de bairro e os supermercados. Hoje, para além disso, existem lojas especiais que o estudante de panificação pode conhecer e se aprofundar no assunto".

Experiências

Ronaldo Melo, 55 anos, conta sobre a trajetória gastronômica que tem: "Atualmente sou estudante do curso superior de tecnologia em gastronomia do IFB. No entanto, minha história com o instituto começou há muito tempo. Entrei no IFB em 2018, no curso de técnico em cozinha, quando as portas desse mundo espetacular me foram abertas. O curso foi muito interessante e apresentou várias técnicas e preparos desenvolvida pela equipe de professores. Todos muito especiais e competentes, o que estimulou ainda mais minha motivação para concluir o curso".

"Ao concluir essa formação e, incentivado pelos ensinamentos propostos, me inscrevi e fui selecionado para o curso de técnico em Panificação em 2020, abrindo mais uma oportunidade e chance de obter novos conhecimentos. Durante o curso, realizei alguns preparos aprovados pelos mais próximos e, hoje em dia, desenvolvo minha produção com opções de diferentes produtos e pães já disponíveis para venda, tanto os tradicionais como os de fermentação natural".

"Tenho hoje plena convicção de que quem escolhe algum desses cursos tem verdadeiro amor pelo mundo da gastronomia e sonha em ter o seu próprio negócio um dia - eu sou exemplo disso. No futuro, planejo ter minha própria padaria e confeitaria, mesmo que seja um sonho ainda a longo prazo. Por hora, vou terminar com afinco e dedicação o curso superior de tecnologia em gastronomia, que é mais uma etapa para o caminho da minha realização", conta, orgulhoso.