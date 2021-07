(crédito: Divulgação/ Cia. víÇeras)

A Cia. víÇeras vai estrear o espetáculo on-line A solidão de não estar só nesta próxima quinta-feira (29/7). As atrizes Daniela Diniz e Marcia Regina da cia. víÇeras interpretam personagens que fazem companhia uma à outra durante a pandemia, misturando realidade e ficção.

A produção inédita e autoral foi dirigida pela diretora Adriana Lodi com ensaios a distância, via computador e celular. “Estar criando em/nas entretelas é um desafio, principalmente para encontrar estados de presença. Já que, entre as quedas de rede, as interferências domésticas e a própria tristeza avassaladora deste momento, ainda precisamos fazer aquilo que mais amamos para voltar a sentir a vida aqui dentro. É preciso compor para uma linguagem que ainda não dominamos, que se apresenta como um híbrido entre plataformas digitais e teatro”, destacou a diretora.

A peça foi escrita por Daniela Diniz, junto com sua colega de profissão, Marcia Regina, e traz reflexões e situações do cotidiano das atrizes. “O texto surgiu inicialmente das provocações da Dani. Um dia ela chegou e me mostrou o texto encaminhado com algumas inserções de textos já existentes da trajetória da cia. víÇeras. Alguns textos meus estavam ali, mas a narrativa distópica e pandêmica foi idealizada pela Dani e, quando ela me chamou para montar, fomos mexendo ainda mais no texto. Com a chegada da Adriana o texto foi ainda mais modificado e virou um pouco mais cotidiano e menos literal”, comenta Marcia.

O enredo da peça é sobre duas mulheres, Dani e Marcia, que estão isoladas em suas residências durante a pandemia e fazem companhia uma para a outra via internet. Juntas, porém distantes, elas lidam com questões do dia a dia, problemas domésticos, com a aflição de se viver em um tempo em que tudo parece meio perdido e sem solução, porém mesmo assim conseguem trazer afeto e conforto para a vida de cada uma delas.

Para compor a equipe, a produção conta com a participação do técnico Leonardo Rodrigues na parte tecnológica e cenográfica. Durante o espetáculo, as próprias atrizes operam as luzes e câmeras.

O fato de ser um espetáculo on-line tem pontos fracos e fortes, segundo a diretora Adriana Lodi. “É interessante você ter a possibilidade de assistir a um espetáculo que estreia no Japão aqui em Brasília por meio das plataformas. Mas a afetação gerada por um espetáculo, performance, show ao vivo é completamente distinta do que alcançamos pela rede. Não acho que se assemelhe nem ao teatro nem ao cinema”, completou.

O espetáculo terá quatro sessões gratuitas, nos dias 29, 30 e 31 de julho e 1º de agosto, às 20h, com tradução em libras. A classificação indicativa é de 14 anos. O link para assistir ao evento será enviado após reserva no site do Sympla. Para mais informações, acesse Instagram @ciaviceras.

A produção conta com o apoio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal por meio do Fundo de Apoio à Cultura (FAC-DF).

*Estagiária sob supervisão de Nahima Maciel