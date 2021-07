Regina Casé e Bárbara Paz representam o Brasil em prêmio ibero-americano

CB Correio Braziliense

(crédito: Vitrine Filmes/Divulgação)

A VII edição Prêmio Platino de Cinema Ibero-americano divulgou os finalistas da premiação deste ano e dentre eles estão Regina Casé e Bárbara Paz. O evento vai ocorrer em 3 de outubro em Madri e será transmitido com exclusividade para o Brasil pelo Canal Brasil.

A atriz Regina Casé vai concorrer ao prêmio de melhor atriz pela atuação no filme Três Verões, de Sandra Kogut. Já Bárbara Paz vai disputar na categoria de melhor documentário em Babenco – alguém tem que ouvir o coração e dizer: parou. Além disso, a animação brasileira O Pergaminho Vermelho também está na disputa pela categoria de melhor animação.

O filme colombiano El Olvido Que Seremos e o guatemalteco La Llorona receberam onze indicações. Na categoria minisséries, a espanhola Patria lidera com cinco indicações.

O Prêmio Platino do Cinema Ibero-Americano destaca as produções e os criadores mais importantes do ano. É promovido pela pela EGEDA, (Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales), pela FIPCA (Federación Iberoamericana de Productores Cinematográficos y Audiovisuales), com apoio das Academias e Institutos de Cinema Ibero-americanos.