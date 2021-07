Show de novo álbum de Billie Eilish será transmitido no Disney+

CB Correio Braziliense

O show tem direção de Robert Rodriguez e terá transmissão exclusiva - (crédito: Divulgação)

Happier than ever: Uma carta de amor para Los Angeles, experiência de show cinematográfica do novo álbum de Billie Eilish, terá estreia no Disney+. No dia 3 de setembro, será disponibilizada na plataforma de streaming a primeira e única apresentação ao vivo do disco na íntegra e em ordem sequencial. Dirigido por Robert Rodriguez e Patrick Osborne, o show foi gravado no anfiteatro Hollywood Bowl, localizado em Los Angeles, Estados Unidos.

Além das performances ao vivo, o especial contará com elementos de animações levando os telespectadores a uma jornada por Los Angeles, cidade natal de Billie. Também farão parte do show os músicos FINNEAS, irmão e produtor da cantora, o Coro Infantil de Los Angeles, a Filarmônica de Los Angeles e o guitarrista brasileiro Romero Lubambo, com arranjos da Orquestra de David Campbell.

Happier than ever, novo álbum de Billie Eilish, tem previsão de estreia para 30 de julho. Ao longo de 16 faixas, o disco contará com as músicas My future, Lost cause, Your power, NDA e Therefore I am, singles previamente lançados. O novo trabalho de Billie será o sucessor de WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO?, álbum de estreia da artista e vencedor de cinco Grammys no ano de 2020.