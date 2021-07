Itaú Cultural estreia Roda de leitura para incentivar o hábito de ler

CB Correio Braziliense

(crédito: Divulgação)

O Itaú Cultural inaugurou, nesta quarta-feira (21/7), o projeto Roda de leitura, uma programação quinzenal com a proposta de incentivar o hábito de ler a partir de textos curtos de poesia e prosa do acervo da Biblioteca Itaú Cultural. A estreia foi marcada por um bate papo com as consultoras da programação, Ana Estaregui e Renata Pimentel, que contaram sobre a dinâmica das rodas e apresentaram as leituras a serem feitas a partir de agosto. Confira:

A Roda de leitura convida o público a participar de conversas quinzenais, sempre com a ideia de troca. A programação é aberta a interessados de todo o país e com diferentes experiências com o ato de ler. A intenção do projeto é criar uma rotina com os encontros virtuais para compartilhar olhares e trocar experiências, saberes e curiosidades. Os gêneros literários se alternam na programação, com a primeira roda do mês sempre voltada à prosa, e a segunda para a poesia.

O primeiro encontro da Roda de leitura, que acontece no dia 4 de agosto, vai abordar dois contos da escritora Ezter Liu: Deus e Helena. A autora – natural de Recife e residente de Carpina, município da Zona da Mata Norte, em Pernambuco – possui três livros publicados de poesia e prosa. No dia 18 de agosto, os textos são Ladainha, Das coisas e Lambidas, todos do poeta e compositor maranhense Salgado Maranhão.

Os encontros serão realizados pela plataforma Zoom e estão programados quinzenalmente nas quartas-feiras, às 17h. A reserva para participar de cada nova edição deve ser feita via Sympla. A partir do momento que a reserva for feita, o participante terá acesso ao texto para realizar a leitura antes do encontro.