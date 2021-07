Projeto leva sessões de cinema a 32 regiões administrativas do DF

CB Correio Braziliense

O projeto Brasília 60+1 - nossa história pelas lentes do cinema, idealizado pelo Instituto Latinoamerica, vai contemplar 32 regiões administrativas do DF até o fim do ano. O evento vai exibir dois filmes por dia, um curta e um longa-metragem, entre documentários e ficções, que trazem um recorte do imaginário de Brasília e do cinema brasileiro. Ao todo, serão 192 sessões gratuitas de cinema.

A Vila Planalto será a primeira região a receber o projeto, que tem início a partir de sexta-feira (23/7). De acordo com o presidente do Instituto Latinoamerica, Atanagildo Brandolt, o projeto foi idealizado para ser realizado ao longo das comemorações do aniversário de 60 anos de Brasília, em 2020. “Com a pandemia, tivemos que aguardar e, por fim, nos readaptar, porque 61 anos só se comemora uma vez. Então, agora, faremos o evento presencialmente com o mesmo entusiasmo e observando todas as medidas de segurança necessárias".

A entrada é gratuita, mas o público será limitado a 80 pessoas. A medida visa cumprir os protocolos de segurança sanitária, como manter distanciamento físico e evitar aglomerações. Os ingressos deverão ser retirados na Praça Nelson Corso, até às 18h30, no dia do evento. A cerimônia de abertura será transmitida pelo canal do Instituto no YouTube. Para a estreia, serão exibidos os filmes Delfini Brasília, olhar operário, de Maria do Socorro Carneiro, e Amor & Brega, do cineasta brasiliense Ronaldo Duque.

Programação

A curadoria do Brasília 60+1 - nossa história pelas lentes do cinema é assinada pelo produtor cultural João Batista. “A ideia é trazer um acervo diversificado com obras que atendam ao gosto de todos os gêneros e faixas de público, privilegiando obras de maior entretenimento, como comédias, animações e suspense, com boa receptividade junto ao público”.

Vila Planalto:

Sexta-feira – 23/7

Documentário Delfini Brasília, olhar operário, de Maria do Socorro Carneiro

Longa-metragem Amor & Brega, de Ronaldo Duque



Sábado – 24/7

Documentário Cadê Brasília que construímos, de José Walter Nunes

Longa-metragem Passagem secreta, de Rodrigo Grota



Domingo - 25/7

Curta Balãozinho,de Fauston Silva

Documentário Janelas da vila, de Zelito Passos e Kleber Moraes

Documentário Mãos à obra em Brasília, de José Walter Nunes



Próximas cidades:

Sobradinho II – de 6 a 8/8

Itapoã – de 13 a 15/8

Varjão – de 17 a 19/8

Paranoá – de 20 a 22/8

Lago Norte – de 24 a 26/8

Sobradinho – de 27 a 29/8

Fercal – de 31/8 a 02/9