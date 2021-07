Banda Lagum apresenta parcerias com Martâ€™nÃ¡lia e L7nnon

F » Fernanda Gouveia*

Música foi lançada nas plataformas de streaming e com videoclipe no canal do grupo - (crédito: Sarah Leal/Divulgação)

Eita menina é a quarta faixa a ser revelada do próximo disco do grupo de pop reggae Lagum. Em parceria com a atriz e sambista Mart’nália e com o rapper L7nnon — um dos principais nomes da atual geração do gênero —, a nova música foi lançada nas plataformas de streaming e com videoclipe no canal do grupo mineiro no YouTube. A produção ficou por conta de Papatinho, que soube como unir os universos sonoros de todos os nomes envolvidos na música. “Confesso que eu estava receoso com o que isso ia dar. Mas aconteceu da maneira que tinha que acontecer, acho que em todo processo artístico, temos que estar abertos, não podemos chegar impondo as nossas ideias”, pontua o compositor e vocalista da banda Pedro Calais.

A produção da faixa ocorreu em 2019, antes do baterista da banda Tio Wilson sofrer uma parada cardiorrespiratória e morrer em setembro de 2020. “Na época, éramos uma banda com cinco pessoas e, apesar de a música usar beats e não bateria, o Tio estava lá acompanhando a produção e dando as opiniões dele em cima da percussão que estava acontecendo. Então, cada um operou na sua área conversando bem”, revela Pedro sobre o processo de produção de Eita menina.



A primeira parceria que surgiu para a criação da música foi com o Papatinho, conhecido por ter produzido ao lado de nomes como Anitta, Snoop Dogg, will.i.am, Ludmilla e MC Kevin O Chris. A ideia do convite foi de um dos guitarristas da Lagum, Jorge, que começou a falar sobre o trabalho quando o rapper Black Alien lançou o disco Abaixo de zero: Hello hell, em 2019, com produção do carioca.

Convite para a bamba

Depois, com parte da letra construída, a banda logo pensou na possibilidade de ter a presença de um artista do samba. “A gente achou que seria legal ter alguém consagrado do samba e surgiu a ideia no nosso escritório de ser a Mart’nália. Achamos genial, porque nunca tínhamos pensado em uma mulher cantando essa parte da música”, conta Pedro. “Ela topou de cara e ficamos super felizes”, completa. Já o rapper L7nnon foi indicação do próprio produtor, e a banda aceitou imediatamente, pois acompanhavam o trabalho do artista há um tempo.



*Estagiária sob a supervisão de Juliana Oliveira