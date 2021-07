CB Correio Braziliense

O projeto Arte Fato, que tem como palco o Teatro dos Bancários, chega a mais uma edição na terça-feira (27/7), a partir das 20h, com transmissão ao vivo pelo canal do Sindicato dos Bancários, no YouTube. Na oitava edição, o projeto presta homenagem póstuma a Zé Nobre, falecido em novembro de 2018.

Artista plástico de intensa atividade, Zé foi autor de gravuras, desenhos e pinturas, e foi inclusive videasta. Ex-funcionário da rede bancária, ele tinha a cidade de Brasília como "musa e inspiração". Em razão das comemorações dos 60 anos do Sindicato dos Bancários, a entidade, que atua em prol do bem-estar e da valorização dos profissionais do setor, convidou talentos artísticos de bancários e bancárias para comporem a programação.

No campo da música, o Arte Fato recebe a bancária Andréa Aiko. Carioca de nascença, ela se instalou na capital federal e começou na música aos 6 anos de idade, no Instituto de Música de Brasília. Estudou piano clássico, mas se apaixonou pelo violão popular e o clássico. Também estudou teoria musical, fez ballet, patinação artística e coral, essencial para o trabalho de voz e carreira como intérprete e compositora.

A atriz, palhaça, performer e bancária Alê Arautas vem de São Sebastião e participa do projeto com uma intervenção cênico-performática. Alê sempre esteve em contato com as artes por meio de projetos sociais, principalmente na música, quando fez aulas de canto coral, canto erudito e violino.

O projeto Arte Fato recebe também o Liga Tripa. Em atividade desde 1979, o grupo, que conta com ex-funcionários de bancos na formação, cumpre papel marcante na construção da identidade cultural brasiliense. Na ditadura, o Liga Tripa ocupava as ruas com apresentações que são marcadas pela ousadia e improviso.

Vicente Sá apresenta poesia, crônica e romance na oitava edição do projeto. Natural de Pedreiras, Maranhão, Vicente chegou em Brasília em 1968. Ele possui nove livros de poesia publicados, um de crônica e dois romances. Apaixonado pela cidade, nunca deixou de incluir Brasília nas obras. “Ela é uma personagem sempre presente e de forma marcante pois foi e é muito importante em minha vida”, declara o escritor em nota.

O tema a ser abordado no bate-papo, mediado pelo apresentador do Arte Fato e ator Murilo Grossi, será “Arte e liberdade” e contará com a participação da jornalista e atriz Carmem Moretzsohn. O projeto nasceu da vontade da entidade sindical em homenagear e prestar apoio aos trabalhadores da cultura local, prejudicados durante a pandemia de covid-19. Nesse sentido, a iniciativa consiste em uma ação objetiva de geração de renda para o setor cultural do DF, que envolve, além dos artistas, técnicos, produtores, assistentes e comunicadores.



Serviço:

Arte Fato, 8ª Edição

Dia 27 de julho, terça-feira, 20h

Transmissão gratuita: YouTube

Tema do bate-papo: “Arte e liberdade”

Classificação indicativa: Livre para todos os públicos