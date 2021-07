CB Correio Braziliense

(crédito: Lil Nas X no MTV VMAs 2019 / Johannes EISELE / AFP)

Com participação de Jack Harlow e produção de Kanye West, o rapper Lil Nas X estreou, nesta sexta-feira (23/7), a faixa Industry baby, acompanhada de videoclipe. Na produção, Lil Nas aparece sendo julgado em tribunal e acaba sendo sentenciado a cinco anos de prisão. Ao longo do vídeo, o músico aparece realizando coreografias ousadas na cadeia, ao lado de outros presidiários.

O lucro arrecadado pelo clipe será destinado à campanha Bail X Fund de Lil Nas X, criada no intuito de pagar fiança para pessoas que não possuem as condições financeiras necessárias. O valor será doado para pessoas negras que cometeram infrações leves. Até então, o videoclipe arrecadou cerca de U$ 12 mil.

Na segunda-feira (19/7), Lil Nas X já havia divulgado nas redes sociais um teaser do clipe, que zomba do processo judicial enfrentado pelo cantor recentemente. Em março, a Nike entrou com uma ação contra o rapper e o coletivo de arte MSCHF, após a venda dos chamados “tênis de santanás”, feitos a partir de modelos Nike Air Max 97s modificados. No tribunal, a empresa alegou violação de marca registrada.

Ainda em 2021, Lil Nas X disponibilizou nas redes sociais os singles Montero (Call me by your name) e Sun goes down. As faixas farão parte do próximo álbum do artista, que não possui data de estreia.