Netflix adquire direitos de série documental sobre Kanye West

O filme também deve tocar na vida política de Kanye West, como o apoio a Donald Trump - (crédito: Saul Loeb/AFP)

O rapper norte-americano Kanye West vai ganhar uma série em documentário na Netflix. A plataforma de streaming pagou um valor aproximado de US$ 30 milhões pelos direitos da produção. A dupla de diretores formada por Clarence “Coodie” Simmons e Chike Ozah, conhecida como Coodie & Chike, assume o projeto, previsto para ser lançado ainda em 2021.

O documentário vai trabalhar com 21 anos de material. Imagens filmadas desde os anos 1990, por Coodie, parceiro de longa data do cantor. Todas as imagens foram permitidas por Kanye, no entanto o músico não terá o controle criativo do projeto. Tudo será comandado pela dupla de cineastas.

A ideia do seriado é uma passagem por toda a trajetória de Kanye West, desde quando ele era um produtor relacionado à cena rap do final dos anos 1990 e início dos 2000, passando pelo princípio da carreira como rapper em Chicago e chegando à proporção internacional que tem. Também tocarão na temática da importância de West para uma virada na moda da atualidade e na candidatura dele a presidência dos Estados Unidos. Ainda não se sabe se o divórcio dele e Kim Kardashian será mencionado, mas um dos pontos da vida pessoal dele que estará no filme é a morte da mãe, Donda West.

Coodie & Chike são uma dupla de Chicago muito conhecida na música. Os dois são responsáveis por dirigir e produzir videoclipes de diversos artistas norte-americanos. Nomes como Erykah Badu, The Black Keys, Christina Aguilera e Pitbull fazem parte do currículo dos artistas, que ainda conta com os aclamados documentários 30-for-30, para a ESPN, e Benji. A parceria mais longa que possuem é com Kanye West, o trabalho mais recente que fizeram juntos foi o clipe de Jesus walks, do último álbum do músico Jesus is king.

Este não é o único projeto de West esperado para 2021. Fãs do artistas estão na expectativa do novo álbum que o músico chegou a prometer algumas vezes nas redes sociais, o projeto a princípio se chama DONDA, em homenagem a mãe do rapper. Este seria o primeiro disco de Kanye desde que produziu, ao lado do coral Sunday Service, Jesus is born, em dezembro de 2019.