VO Victória Olímpio

(crédito: Divulgação)

Nesta sexta-feira (23/7), o cantor Rod, da banda 3030, decidiu lançar o single Quem eu sou, que promete resgatar o hip hop dos anos 2000 que influenciou o início da sua carreira. O clipe irá contar com a participação do rapper MV Bill.

Com uma batida envolvente, Rod traz o flow inconfundível junto com uma melodia marcante no refrão, dando o tom de nostalgia para quem acompanhou a fase dos anos 2000. No clipe, o artista quis recriar takes de vídeos como Beautiful, do Snoop Dogg, e Superman, do Eminem.

MV Bill, uma das suas principais influências nacionais, faz uma participação especial no clipe atuando como médico em cena que remete ao clássico In da Club, do 50 Cent. Este é o primeiro single da mixtape Coisas que realmente importam, projeto com 10 faixas que vai (re)apresentar o artista veterano ao rap nacional.

Os integrantes do grupo 3030 anunciaram carreira solo, motivo que fez Rod focar na nova música. O artista decidiu usar a nova fase e focar no mixtape, uma compilação de canções gravadas em casa, de forma mais independente.