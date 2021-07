Amaro Freitas apresenta o Múltiplo Ancestral neste sábado (24/7)

CB Correio Braziliense

(crédito: Hélder Tavares/Divulgação)

Com apenas 27 anos, o pianista e compositor pernambucano Amaro Freitas, uma das principais revelações do jazz brasileiro contemporâneo, protagoniza o Múltiplo Ancestral - Baquaqua e Sanfoka, que tem estreia marcada para este sábado (24/7) no CCBB Educativo - Arte e educação. O episódio, com conteúdo exclusivo para o programa, é uma conversa sonora conduzida pelo artista, em que ele aborda suas pesquisas, referências e músicas a partir de sua ancestralidade, da busca espiritual por histórias esquecidas, filosofias antigas e figuras inspiradoras do Brasil negro.

Amaro Freitas volta-se para a cultura nordestina e traduz o frevo, o baião, o maracatu, a ciranda ou o maxixe para a linguagem do jazz. Baquaqua traz a história raramente contada do africano Mahommah Gardo Baquaqua, que foi trazido para o Brasil como escravo, mas fugiu para Nova York em 1847, onde aprendeu a ler e escrever. Sua autobiografia foi publicada pelo abolicionista americano Samuel Moore e hoje é o único documento conhecido sobre o comércio de escravos escrito por um ex-escravo brasileiro. Sankofa, por sua vez, é um símbolo da Adinkra (conjunto de símbolos ideográficos dos povos acã, da África Ocidental), representado por um pássaro com a cabeça voltada para trás.

Ao se deparar com essa figura em uma feira africana no Harlem (bairro de Nova York que foi palco de grandes pianistas do jazz, como Thelonius Monk e Art Tatum), Amaro compreendeu a importância do significado e fez dele o conceito fundamental para o seu novo álbum: O símbolo do pássaro místico, que voa de cabeça para trás, nos ensina a possibilidade de voltar às raízes, para realizarmos nosso potencial de avançar.

Pianista e compositor, Amaro Freitas lançou o disco de estreia em 2016 e conquistou de imediato a crítica, que nele encontrou uma nova vida para o piano jazz. Contratado pela gravadora londrina Far Out Recordings, o pianista, acompanhado de Jean Elton (contrabaixo) e Hugo Medeiros (bateria) já se apresentou em importantes locais como: Ronnie Scott’s (Reino Unido), Duc de Lombards (França) e Unterfahrt Jazz Club (Alemanha), além de festivais internacionais, dentre eles: Outono em Jazz (Casa Da Música / PT) (Argentina) e Rio das Ostras e MIMO (Brasil).

O Múltiplo Ancestral, que faz parte do programa CCBB Educativo, consiste em trocas ligadas a diferentes saberes e práticas culturais. Ele alia a tradição oral, o afeto e olhares sobre o patrimônio material e imaterial, o que fortalece a relação do sujeito com a diversidade. Mensalmente, um novo episódio é disponibilizado em vídeo sobre saberes ancestrais, contação de histórias, brincadeiras, cantigas e outras manifestações da cultura brasileira.

Serviço:

24/7 (Sábado) – Múltiplo Ancestral - Baquaqua e Sanfoka, com Amaro Freitas

Horário: 10h

Classificação indicativa Livre – recomendado para pessoas acima de 6 anos

Local: Redes do CCBB e site do CCBB Educativo