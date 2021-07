Músico de Brasília Mihalis Yacalos lança clipe de ‘Se eu te levar’

(crédito: Gabriel Esteves/Divulgação)

Mihalis Yacalos, nascido na Grécia e criado em Brasília, lança, nesta sexta-feira (23/7), o primeiro clipe da carreira. A música Se eu te levar foi lançada uma semana antes e representa o quinto single do artista, que começou a compor há seis anos. Com aposta em uma sonoridade leve e animada, influenciada pela nova MPB, e composição que fala sobre um casal, o clipe apresenta cenários marcantes de Brasília e uma história que combina com a letra. Confira o clipe no canal do YouTube do artista.

"Eu percebi que uma das coisas que me representa e que eu quero passar com as minhas músicas é que as pessoas façam o que elas desejam. É daí que vem a ideia dessa música, ela traz uma história de um casal que se encontra em uma festa e rola um clima entre os dois. O objetivo é mostrar que, se o casal demorar demais a expressar o que eles estão sentindo naquele momento, o tempo passa, as coisas vão embora, nada acontece e você vai ficar com um desejo que não vai conseguir saciar”, explica Mihalis Yacalos sobre a mensagem de Se eu te levar, produzida com o apoio de Lucas Maciel e composta com André Lima.

De acordo com o artista, essa canção marcou o momento em que decidiu focar e apostar na carreira musical. “Depois de terminar essa canção, eu decidi que quero viver de música. Então, o clipe veio com essa vontade de dar passos maiores e mais profissionais para a minha carreira”, diz. Além disso, Mihalis considera que é muito importante para um artista descobrir a própria “verdade musical”. “Essa música parte da minha verdade musical que é prezar pelo desejo, pela emoção, pela verdade e não demorar a fazer isso”, comenta.

O clipe é dirigido por Gabriel Esteves, que também apoiou no roteiro com Mihalis Yacalos e Guilherme Vasconcelos. Para o elenco, Mihalis contou com a participação de amigos e da namorada, Ana Luísa Normando, que forma o casal com o músico no vídeo. “Ao mesmo tempo em que o casal está tendo um clima na festa, eles estão imaginando o que eles poderiam fazer juntos”, explica Mihalis sobre o conceito do produto audiovisual.

Algumas cenas do clipe passam por lugares marcantes de Brasília, como a Ponte JK, a 405 sul, o Espaço Cultural Renato Russo e outros prédios residenciais clássicos da cidade. “Eu acho Brasília uma cidade maravilhosa, ela tem uma beleza urbana diferente das outras cidades”, opina o artista.

Para os próximos passos, Mihalis pretende manter uma constância de novos lançamentos e investir na produção de outros clipes. Além disso, no ano que vem, o artista pretende criar um set para realizar shows, se pandemia de covid-19 melhorar. “Estamos caminhando muito bem para uma próxima música que deve ser lançada no meio de setembro”, revela Mihalis Yacalos.

*Estagiária sob supervisão de Nahima Maciel