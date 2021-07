Atriz Paolla Oliveira e cantor Diogo Nogueira confirmam namoro

CB Correio Braziliense

(crédito: Reprodução/Instagram)

A atriz Paolla Oliveira e o cantor Diogo Nogueira confirmaram que estão namorando neste fim de semana. O clima de romance deu o tom durante show dele, no Rio de Janeiro, na sexta-feira (23/7). Paolla subiu no palco em que Diogo se apresentava e deu um rápido beijo no namorado.

Depois, o cantor Mumuzinho incentivou Paolla a continuar ali e contou ao público que ele que promoveu o primeiro encontro da atriz com Diogo Nogueira. Mas, como estamos em pandemia, foi por meio de facetime. Romântico, Diogo dedicou a música Razão para sonhar à namorada. A letra fala sobre o início de uma relação.

Diogo compartilhou nas redes sociais um trecho do show -- não o que Paolla sobe ao palco. Ela comentou a postagem com um emoji fofo.

Em entrevista ao portal Hugo Gloss, o novo casal disse que está feliz e agradeceu as manifestações de carinho.