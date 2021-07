Michael B. Jordan irá interpretar Superman em novo projeto da HBO Max

VO Victória Olímpio

(crédito: Michael B. Jordan/Instagram/Reprodução)

Michael B. Jordan está se preparando para um novo projeto. O ator irá protagonizar uma nova série de super-heróis, uma versão de um Black Superman, focando na encarnação do personagem Val-Zod, personagem das histórias em quadrinhos da editora DC Comics.

De acordo com o Collider, a própria produtora do ator, Outiler Society, está organizando o projeto, que será lançado na plataforma de streaming HBO Max. O roteirista já foi contratado, mas ainda não há previsão de quando a série será lançada.

Nas histórias em quadrinhos da DC Comics, Val-Zod também é um kryptoniano que sobreviveu à destruição do planeta e, após chegar ao planeta Terra e se esconder por um tempo, se alistou para lutar contra um Superman que sofreu uma lavagem cerebral. O personagem foi criado em 2014 por Tom Taylor, Nicola Scott e Robson Rocha, e apareceu pela primeira vez em Earth-2 #19.

Ano passado, foi anunciado uma versão live action do filme do Super Choque, tendo Michael B. Jordan na produção ao lado da Warner por meio do selo Outlier Society, marca do ator. Esse foi o primeiro trabalho de Jordan como produtor em torno dos super-heróis da DC Comics.