Luciano Szafir revela luta contra a covid e contra o emocional

O ator e empresário Luciano Szafir fez um desabado no Fantástico do último domingo (25/7). Em entrevista ao programa da Globo, ele lembrou os dias que ficou internado devido a complicações da covid-19. "São duas lutas: contra o vírus e contra a cabeça, pensando nos meus filhos, minha mulher, minha família. É muito difícil pensar em quem você ama e pensar que você pode deixá-los para sempre", afirmou.

Luciano se emocionou várias vezes durante a entrevista, especialmente quando falou do medo de deixar a mãe, a socialite Beth Szafir, e a filha, Sasha Meneghel: "Foi a pior coisa da minha vida. Senti muita dor, muito pânico. Muitas vezes achei que não ia passar de 15 minutos. Isso não é fácil."

Ele contou que se protegia contra a covid e que saía de casa com duas máscaras. Ele sentiu os primeiros sintomas no mesmo dia que iria se vacinar, no Rio de Janeiro. Mas foi aconselhado por médicos a fazer exames antes da vacina. Foi aí que ele descobriu que 25% do pulmão dele estavam comprometidos.

Uma semana depois ele foi internado e o quadro chegou a evoluir para embolia pulmonar. Luciano teve que passar por um cirurgia abdominal. "Eu tive essa segunda, terceira, quarta chance. Abro os olhos hoje e a primeira coisa que eu faço é agradecer. Perdi mais de 15 quilos, não tenho massa muscular nenhuma, mas estou vivo. Não vou desperdiçar um segundo de vida", disse Szafir, que está fazendo fisioterapia e precisará passar por outro procedimento cirúrgico para reconstruir o intestino.