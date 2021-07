Perrengue chique: Simone compra carro de luxo, mas não consegue entrar

VO Victória Olímpio

(crédito: Simone/Instagram/Reprodução)

Simone, da dupla com Simaria, compartilhou nas redes sociais o perrengue chique que passou após comprar uma caminhonete. Nos stories do Instagram, a cantora publicou um vídeo do momento cômico em que tenta subir no automóvel, mas não consegue nem com ajuda de outra pessoa.

A artista precisou de um banquinho de apoio para conseguir entrar. Com 1,52m de altura, ela já foi alvo de brincadeiras por ser baixa. Kaká Diniz, marido de Simone, também não perdeu a oportunidade de brincar com ela ao gravar o vídeo.

"Simone compra um carro que não dá pra ela entrar. Olha a diferença da porta do carro para Simone", comenta o marido fazendo todos no local rirem da situação. Na gravação, é possível ver a diferença de altura da cantora para a porta da caminhonete.