Príncipe Harry assina contrato para produção de três novos livros

VO Victória Olímpio

(crédito: Samir Hussein/Getty Images )

O príncipe Harry assinou contrato para a produção de três livros. Segundo o site Mirror, uma das novas obras previstas no contrato só poderá ser publicada após a morte da Rainha Elizabeth II. Meghan Markle, esposa do príncipe, deve escrever também um guia de bem-estar.

De acordo com informações do Uol, o valor final do contrato de publicação chegou a 29 milhões de libras (aproximadamente R$ 207 milhões na cotação de hoje), após um ponto inicial relatado de 18 milhões de libras (cerca de R$ 128 milhões), estabelecido pelo próprio príncipe.

Ainda não há previsão sobre o título dos próximos livros ou como serão escritos. Harry prepara um livro de memórias para ser lançado em 2022. Segundo ele, os lucros da publicação serão doados a instituições de caridade.



A obra foi considerada desrespeitosa por estar prevista para ser lançada no mesmo ano de celebração do jubileu de platina da Rainha Elizabeth II. Ela será a primeira monarca a alcançar a marca de 70 anos no trono. A família real estava focada em celebrar a data e teme que as revelações da obra de Harry ofusquem o momento.