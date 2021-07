Oksana Lyniv se torna primeira mulher a reger ópera no Festival de Bayreuth

VO Victória Olímpio

(crédito: Oksana Lyniv/Instagram/Reprodução)

A ucraniana Oksana Lyniv, 43 anos, se tornou a primeira mulher a reger uma orquestra no Festival de Ópera de Bayreuth. O evento, criado há 145 anos, ocorreu neste domingo (25/7) e contou com a presença da chanceler alemã Angela Merkel.

Lyniv abriu a edição do evento, dedicado à obra de Richard Wagner, com a direção musical da ópera O holandês errante, com uma versão do diretor teatral Dmitri Tcherniakov. "Uma ópera de Richard Wagner é o maior desafio profissional para um maestro. O gênero é irrelevante", disse a ucraniana sobre o marco.

Ao The New York Times, Lyniv revela que não costuma ter problemas por ser uma mulher nessa área: "Nos últimos 15 anos, tudo mudou muito. Não sinto nenhuma hostilidade; na verdade, exatamente o oposto. Há muito interesse e apoio: do público, das orquestras, dos gestores e da crítica".

No ano passado, o evento precisou ser cancelado devido à pandemia da covid-19. Este ano, o festival ocorreu com público reduzido, com cerca de 900 pessoas na ópera de abertura. Para assistir ao espetáculo, além do uso obrigatório de máscara, foi necessário apresentar comprovante de vacina ou exame negativo.

* Com informação da France Presse