Thaeme vive drama após polêmica com Eduardo Costa e desabafa: "Quase infartei"

Após ser acusada de calote e ir parar na Justiça, a cantora sertaneja Thaeme, dupla de Thiago, que participou do programa Power Couple e acabou sofrendo um acidente grave no reality, tem enfrentado sérios problemas com sua segunda gestação, dessa vez grávida de outra menina. Dessa vez, um problema com sua pressão arterial deixou os fãs desesperados com seu estado de saúde.



Thaeme fez um desabafo em uma conversa com seus fãs no Instagram no domingo após passar um grande susto. A cantora, que ligou desesperada para Eduardo Costa após a polêmica da live sertaneja "Cabaré", segundo o cantor contou em uma entrevista, contou que estava com a pressão arterial desregulada e que "quase infartou de susto":

"Senti um pouco de ânsia e tontura enquanto tava jantando. Pensei: nossa, minha pressão deve estar muito baixa. Só que fiquei em alerta! E se for pressão alta? declarou, alegando que conseguiu controlar a pressão antes de dormir. "Hoje de manhã de novo, fui medir de novo, quase 17! Quase infartei, meu Deus, virei uma bomba relógio", afirmou a sertaneja.

Assustada com os resultados fora do comum, Thaeme desconfiou da precisão do medidor e testou em uma de suas empregadas: "Se a sua der normal, eu tenho que correr para o hospital mesmo. Aí fomos ver a dela, 17 e alguma coisa Tive a certeza absoluta que o equipamento estava doido", respirou aliviada.

"Depois de uma hora, fomos aferir no mesmo aparelho, só para ver: a dela deu 12 e alguma coisa e a minha deu 11 e alguma coisa, já estava normal. Decidi trocar o aparelho, porque tinha comprado ontem. Peguei outra marca e tudo. Fui aferir agora e deu 9 e alguma coisa Pelo visto deve estar mais baixa mesmo, mas tem que ficar de olho", terminou Thaeme dando uma dica para os fãs.

Eduardo Costa diz que Thaeme ligou chorando após polêmica

Em uma entrevista recente, Eduardo Costa reviveu a maior polêmica na live sertaneja "Cabaré" que colocou fim em sua parceria com Leonardo. Na ocasião, ele disse que "iria transar pensando na filha de Thaeme" e gerou revolta no público, que detonou na época. Agora o cantor veio à tona e explicou o que quis dizer com a declaração infeliz:

"É uma coisa comum no nosso Estado. É um ditado muito popular no nosso Estado. () Eu vou pensar na sua filha pra ter uma filha tão bonita quanto essa. A gente fala isso", revelou. Sobre a reação de Thaeme diante da declaração que gerou consequências para a carreira de Eduardo e pode ter sido o estopim para sua saída do escritório Talismã, Eduardo Costa contou:

"Ela me ligou triste, ela me ligou chorando. E o marido dela é meu amigo, ele me contrata pra show, cê imagina o jeito que ele tava. () Ele falou Eduardo a gente não sabe o que fazer, o que a gente pode fazer pra te ajudar'". Ao se defender do episódio, ele ainda revelou o motivo das críticas advindas de sua fala declarando: "Tudo por causa de política", em tom de desaprovação.